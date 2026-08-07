"Așa ceva nu s-a mai întâmplat". SUA au vândut euro ca să ajute yenul, fără să informeze Banca Centrală Europeană

La reuniunea cabinetului condus de Trump la Camp David, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, își nota pe o listă de sarcini viitoarea achiziție de yeni. FOTO: Profimedia Images

Statele Unite au vândut euro și au cumpărat yeni pentru a susține moneda japoneză, fără să informeze în prealabil Banca Centrală Europeană. BCE a aflat despre intervenția Washingtonului abia după efectuarea tranzacției, potrivit Financial Times.

BCE a aflat vineri că autoritățile americane au vândut euro pentru a cumpăra yeni, adică după executarea tranzacției, au declarat mai multe persoane. Președinta BCE, Christine Lagarde, și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, au discutat despre intervenție sâmbătă, a spus una dintre surse.

Lipsa de coordonare arată caracterul neobișnuit al primei acțiuni comune dintre Washington și Tokyo pentru susținerea yenului din ultimii aproape 30 de ani. În mod normal, Statele Unite ar fi fost așteptate să folosească dolari într-o astfel de operațiune.

Unii oficiali de rang înalt ai BCE au considerat decizia SUA de a folosi euro drept o încălcare fără precedent a regulilor nescrise de cooperare dintre autoritățile monetare occidentale, potrivit surselor.

De la Al Doilea Război Mondial, băncile centrale și ministerele de Finanțe din statele occidentale au pus accent pe încredere reciprocă și consultare, iar intervențiile pe piețele valutare au fost, de regulă, coordonate.

O sursă citată de Financial Times a declarat că decizia SUA de a vinde euro prin Rezerva Federală din New York, în numele Trezoreriei americane, a fost "foarte surprinzătoare" pentru oficialii europeni. "Așa ceva nu s-a mai întâmplat vreodată", a spus sursa, adăugând că decenii de cooperare strânsă între băncile centrale occidentale, care au contribuit la stabilitatea financiară și la creșterea economică, ar putea fi puse sub semnul întrebării.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei SUA a declarat pentru Financial Times că ministerul american de Finanțe nu coordonează cu autoritățile străine deciziile privind alocarea rezervelor din Exchange Stabilization Fund, fondul folosit pentru această intervenție.

"Deciziile privind alocarea fondurilor din Exchange Stabilization Fund sunt luate de Trezoreria SUA, ținând cont de evaluările Trezoreriei și ale Rezervei Federale privind lichiditatea pieței, evaluările și alte considerente relevante", a spus purtătorul de cuvânt. "În conformitate cu această autoritate, Trezoreria a realocat săptămâna trecută activele de rezervă din cadrul fondului", a adăugat acesta.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat, la rândul său, că "respectăm confidențialitatea discuțiilor private cu partenerii noștri internaționali, spre deosebire de BCE".

Autoritățile americane au ales să vândă euro deoarece o vânzare de dolari ar fi putut fi interpretată drept o încercare de slăbire a monedei americane și ar fi intrat în contradicție cu politica lui Scott Bessent de susținere a unui dolar puternic.

Economiștii și analiștii au mai speculat că Washingtonul a intervenit alături de Japonia pentru a evita ca Tokyo să fie nevoit să vândă obligațiuni de Trezorerie americane, într-un moment în care costurile de împrumut pe termen lung ale SUA se află aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii 19 ani.

Pe baza datelor preliminare ale Băncii Japoniei, analiștii estimează că Japonia ar fi cheltuit aproximativ 13,8 trilioane de yeni, echivalentul a circa 87 de miliarde de dolari, în doar două zile pentru a susține yenul.

"Japonia pare să fi alocat mai multe fonduri în doar două zile de tranzacționare decât în precedenta sa campanie record de intervenție, de 11,73 trilioane de yeni în aprilie și mai", a declarat analistul Mizuho Masayuki Nakajima.

Intervențiile Statelor Unite și Japoniei au dus la o apreciere puternică a yenului

Moneda japoneză a revenit de la aproape 164 de yeni pentru un dolar, nivel atins la începutul acestei luni și cel mai slab din 1986, până în jurul valorii de 157 de yeni pentru un dolar. Ulterior, yenul s-a depreciat din nou până la aproximativ 158 de yeni pentru un dolar.

Traderii avertizează că încă sunt temeri că Banca Japoniei nu acționează suficient de rapid pentru a ține sub control inflația.

Banca Japoniei a menținut dobânzile neschimbate la cea mai recentă ședință, din iulie. Guvernatorul Kazuo Ueda a declarat însă că "există o nevoie mai mare decât înainte de a acorda atenție riscurilor de creștere a inflației".

Traderii estimează în prezent la aproximativ 50% șansa ca Banca Japoniei să majoreze dobânzile la următoarea reuniune, din septembrie.

Evoluțiile din Japonia au venit în același timp cu o creștere puternică a randamentelor obligațiunilor americane pe termen lung, pe fondul așteptărilor investitorilor privind politica Rezervei Federale.

Deși inflația din Statele Unite a scăzut în iunie, aceasta rămâne în continuare mult peste ținta de 2% stabilită de Rezerva Federală.