Bloomberg: Yenul japonez atinge cel mai scăzut nivel din 2024 încoace, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Bloomberg: Yenul japonez atinge cel mai scăzut nivel din 2024 încoace. Foto: Getty Images

Yenul a scăzut la cel mai slab nivel din 2024, pe măsură ce investitorii și-au redus riscurile, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul și a alimentat temerile privind inflația. Moneda japoneză a scăzut cu până la 0,2%, la 159,69 față de dolarul american, în timp ce petrolul Brent s-a tranzacționat în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, după una dintre cele mai volatile săptămâni de tranzacționare din istorie, notează Bloomberg.

Obligațiunile japoneze au scăzut, de asemenea, randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani crescând cu 5,5 puncte de bază, la 2,235%.

Yenul a scăzut la cel mai slab nivel din 2024 pe fondul îngrijorărilor legate de inflație, apropiindu-se de nivelurile la care autoritățile interveniseră anterior pentru a sprijini moneda. Cu toate acestea, strategii văd un prag ridicat pentru intervenție, deoarece conflictul din Iran și datele solide din SUA au împins dolarul în sus pe motive fundamentale.

„Se simte ca și cum piața și-a luat calendarul pentru durata închiderii Strâmtorii Ormuz și a conflictului în sens mai larg și l-a împins mai departe, sugerând că acest lucru ar putea avea un efect mai dăunător asupra inflației și, eventual, asupra modelelor de consum”, a scris într-o notă Chris Weston, șeful departamentului de cercetare de la Pepperstone Group.

Investitorii vor fi atenți la datele privind inflația din SUA, deși această măsură retrospectivă ar putea să nu le schimbe prea mult strategia, având în vedere incertitudinea geopolitică.

Obligațiunile de trezorerie au rămas puțin schimbate. Cu toate acestea, o parte din volatilitatea lor a atins un maxim al ultimelor nouă luni, deoarece războiul din Iran a dat peste cap așteptările traderilor cu privire la traiectoria politicii Rezervei Federale. Înainte de izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie, traderii anticipau reduceri de aproximativ 61 de puncte de bază până la sfârșitul anului, iar acum această cifră a scăzut la puțin sub 20 de puncte de bază.