Salariul mediu, în România, a scăzut în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025. INS a explicat şi care sunt motivele

13 Mar 2026

Salariul mediu, în România, a scăzut în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025. Foto: Getty Images

Institutul Naţional de Statistică a transmis, vineri, că, în luna ianuarie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.220 lei, cu 648 lei mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, iar salarial mediu net a fost 5.518 lei, în scădere cu 396 lei față de luna decembrie 2025. Venitul din prima lună din 2026 a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în tehnologia informaţiei (12801 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (11167 lei), iar cele mai mici în alte activităţi de servicii (2871 lei) și în activităţi de asistenţă socială, fără cazare (2948 lei).

Comparativ cu luna ianuarie a anului 2025, câştigul salarial mediu net a crescut, totuşi, cu 3,6%.

Unde au fost cele mai semnificative scăderi

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

între 21,5% și 29,5% în activităţi juridice şi de contabilitate, telecomunicaţii, intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, alte activităţi extractive, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 13,0% și 17,0% în fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, pescuitul şi acvacultura, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tranzacţii imobiliare, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de închiriere şi leasing, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi asociative diverse;

între 10,0% și 12,5% în cercetare-dezvoltare, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanță în management, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, lucrări de geniu civil, tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi sportive, recreative şi distractive, fabricarea produselor din tutun, alte activităţi de servicii.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (-1,8%), respectiv în învăţământ (-0,2%). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă (+0,8%).