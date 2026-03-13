„Am ratat chimioterapia și am de plătit la hotel 14.000 de euro”. Situații limită în care au ajuns turiști blocați din cauza războiului

Zeci de mii de turiști din toată lumea au rămas blocați în străinătate după ce zborurile lor au fost anulate FOTO: Getty Images

Zeci de mii de turiști din toată lumea au rămas blocați în străinătate după ce zborurile lor au fost anulate atunci când a izbucnit războiul dintre SUA, Israel și Iran. Iar unii dintre ei s-au trezit în situații limită, pentru că nu și-au mai putut urma tratamentele sau terapiile pentru afecțiuni grave. Alții au acumulat facturi astronomice pentru cazări. Cei mai ghinioniști se confruntă cu ambele situații.

BBC a identificat o serie de cazuri alarmante.

Spațiul aerian rămâne restricționat în urma atacurilor cu rachete din Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că zborurile comerciale prin marile aeroporturi-hub au fost suspendate.

Unii călători britanici sunt blocați în locuri îndepărtate și au deja facturi uriașe pentru cazare, mâncare și lucruri esențiale, iar în multe cazuri cheltuielile nu pot fi acoperite de asigurarea de călătorie.

Cheltuieli suplimentare de 14.000 de euro

Andrea Pendrey și partenerul ei se aflau în vacanță în Maldive, înainte ca ea să înceapă tratamentul pentru cancer de sân. Ar fi trebuit să se întoarcă acasă duminică, 1 martie, la câteva ore după izbucnirea războiului, și au ajuns la aeroport doar pentru a descoperi că zborul lor fusese anulat.

„Cei de la Emirates ne-au spus pur și simplu că trebuie să ne găsim o cameră pe cont propriu, iar aeroportul se umplea din ce în ce mai mult”, spune Andrea.

Au reușit să găsească o cazare într-un resort, dar acest lucru a venit cu un cost financiar uriaș. „Estimăm că vom cheltui încă 12.000 de lire (aproximativ 14.000 de euro) până când vom pleca de aici”, spune Andrea.

Partenerul ei își pierduse locul de muncă înainte de vacanță. „Banii mă stresează”, adaugă ea. „A trebuit pur și simplu să plătim totul cu cardul de credit”.

Nu există o definiție standard cu privire la costurile pe care trebuie să le acopere companiile de asigurări de călătorie în astfel de situații, astfel că orice cerere de despăgubire pentru cheltuieli suplimentare depinde de formularea fiecărei polițe.

Despăgubiri suplimentare sunt plătite doar atunci când compania aeriană este vinovată, ceea ce nu este cazul în această situație de conflict.

Tratamentul Andreei trebuia să înceapă joia trecută în Marea Britanie. „Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Trebuie să ajung acasă pentru chimioterapie. Faptul că sunt aici nu ajută”, spune ea.

Cuplul a petrecut ore întregi în fiecare zi, timp de aproape o săptămână, încercând să rezerve locuri pe zboruri reprogramate, dar fără succes.

În cele din urmă, compania de asigurări a Andreei a clasificat situația ei drept urgență medicală, iar cei doi urmează să zboare înapoi în Marea Britanie prin Frankfurt, luni.

„Chiar dacă acest loc este un paradis, am plâns și suntem foarte supărați”, spune ea.

Bani primiți de la familie

Ashley Jones, 26 de ani, și partenera lui, Trang Nguyen, 25 de ani, se aflau într-o vacanță de două săptămâni în Ko Samui și Bangkok, în Thailanda.

Dar el spune că izbucnirea războiului „a ruinat” ultima săptămână a vacanței lor. „Am început să intrăm în panică gândindu-ne cum vom ajunge acasă și temându-ne că vom rămâne fără bani”.

Cuplul din Crawley, West Sussex, trebuia să zboare înapoi în Marea Britanie duminică.

Dar zborul lor a fost anulat. Ashley spune că nu a avut altă opțiune decât să accepte un zbor reprogramat, întrucât British Airways i-a spus că toate celelalte zboruri erau „complet rezervate” până pe 28 martie.

Ei ar urma să zboare în primele ore ale zilei de vineri, dar Ashley spune că nu este sigur că zborul va avea loc. „Pare suspect”, spune el. „Nu vreau să trec prin Muscat (capitala Omanului) și să am o escală de două ore, este o zonă de război. Ministerul de Externe al Regatului Unit recomandă să nu se călătorească în Oman”.

Ashley spune că a vorbit cu compania de asigurări de călătorie, cu compania aeriană și cu agentul de turism, iar „toți au dat vina unii pe alții”.

„Practic am rămas fără adăpost. Din fericire, familia mea ne-a trimis niște bani ca să putem trece peste această perioadă”, spune el.

„Dar ambele familii sunt îngrijorate de faptul că trebuie să călătorim prin Orientul Mijlociu”.

Grup blocat în Sri Lanka

Pensionarii Debbie și Ardon Rainbird din Northallerton, North Yorkshire, au plecat din Manchester pe 17 februarie într-un tur de două săptămâni în Sri Lanka.

Ei trebuiau să se întoarcă acasă marți, 3 martie, prin capitala Qatarului, Doha. Zborul lor a fost anulat când a început conflictul.

„În final, am fost plecați o lună, deși trebuia să lipsim doar două săptămâni”, spune Debbie, în vârstă de 63 de ani.

Ei stau într-un hotel modest care costă 160 de dolari pe noapte, inclusiv micul dejun și cina, și își spală hainele de mână. Aproximativ 20 de persoane sunt în același tur.

„Puțini dintre noi pot afla dacă suntem acoperiți de asigurare și primim doar răspunsuri automate la orice întrebare. Ne lipsesc toți cei dragi și ne dorim să ne întoarcem acasă”, spune Debbie.

Debbie a contractat o infecție a căilor respiratorii și a trebuit să plătească facturi la medici, iar unii turiști vârstnici au fost nevoiți să cumpere medicamente după ce li s-au terminat.

În ciuda situației stresante, ea spune că grupul se înțelege „foarte bine”. Debbie a organizat un quiz, iar un alt turist conduce zilnic sesiuni de Tai Chi.

Operatorul lor de turism, Distant Journeys, a reușit acum să obțină un zbor charter care ar urma să plece duminică noaptea. „Zborul nu a fost încă confirmat și nu știm ora, dar ținem pumnii să se întâmple”, spune ea.