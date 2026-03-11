Un turn zgârie-nori nou a devenit cea mai înaltă clădire de lemn din lume. Ce record mondial a depășit și cum arată Atlassian

Turnul zgârie-nori Atlassian Central a devenit cea mai înaltă clădire hibrid de lemn din lume. Sursa foto: Dexus

Noua clădire hibridă din lemn, cea mai înaltă de acest fel din lume, este aproape gata. Denumită Atlassian Central, acest „plyscraper” (zgârie-nori din lemn stratificat) ambițios are un design inovator care încorporează beton și oțel pentru a atinge înălțimi de record mondial.

Atlassian Central este proiectată de BVN și SHoP Architects și face parte dintr-un proiect mai amplu în Sydney, Australia, potrivit News Atlas.

Pentru a înțelege proporțiile, până acum, Ascent din Milwaukee a fost considerată cel mai înalt zgârie-nori hibrid din lemn din lume, cu o înălțime de 86,6 m. Atlassian Central va ajunge la 183 m, fiind de peste două ori mai înalt și – potrivit CTBUH, autoritatea principală în domeniul înălțimii clădirilor – cel mai înalt din lume, exceptând propunerile care nu au fost încă aprobate.

› Vezi galeria foto ‹

Structura sa hibridă înseamnă că, spre deosebire de Mjøstårnet din Norvegia, de exemplu, utilizează cantități semnificative de beton și oțel, ceea ce îi permite să urce mult mai sus și să-și mențină stabilitatea. Alături de aceste materiale, vor fi folosite și coloane din lemn laminat încleiat și planșee din lemn încrucișat laminat, aduse din Europa.

În total, aproximativ 10.000 de metri cubi de lemn tehnic vor fi încorporați în construcție. Pentru a spori credibilitatea ecologică a proiectului, fațada clădirii va include panouri solare și un sistem automatizat realizat de specialiștii EBSA, care va reduce semnificativ nevoia de răcire mecanică.

„Structura hibridă inovatoare din lemn este esențială pentru conceptul de spațiu de lucru, modelând atât forma, cât și funcția,” explică SHoP Architects. „În cadrul superstructurii din oțel și beton, etajele comerciale sunt organizate în șapte module suprapuse de patru etaje, denumite „habitate”, încadrate de structura hibridă din lemn. Aceste habitate oferă acces la terase amenajate, maximizează ventilația naturală și sunt închise de sisteme și fațade eficiente energetic. Imitând calitățile mediului natural într-un zgârie-nori, designul îmbunătățește bunăstarea la locul de muncă și favorizează o experiență conectată.”

Turnul va încorpora o clădire existentă, care este restaurată și integrată în holul principal. Etajele inferioare vor găzdui și un hostel. În restul celor 39 de etaje, majoritatea vor conține spații de birouri, împreună cu mai multe zone deschise cu grădini.

Momentan nu există o dată exactă de finalizare, dar clădirea este așteptată să fie terminată la sfârșitul anului 2026 sau în 2027.