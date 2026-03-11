515 milioane de euro pe zi. Atât de mult pierd acum în turism Abu Dhabi, Dubai, Doha și Bahrain

Conflictul din Orientul Mijlociu costă turismul regional 515 milioane de euro pe zi, arată o estimare a Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC). Această cifră se bazează pe prognoza WTTC pentru 2026, realizată înainte de conflict, care anticipa cheltuieli de 178 de miliarde de euro din partea vizitatorilor internaționali în regiune în acest an, scrie Euronews.

Hub-urile aviatice regionale din Abu Dhabi, Dubai, Doha și Bahrain procesează în mod normal în jur de 526.000 de pasageri pe zi, însă acest număr s-a prăbușit după închiderea spațiului aerian și suspendarea zborurilor.

Deși mulți dintre acești pasageri sunt doar în tranzit, Orientul Mijlociu reprezintă 14% din traficul internațional global de tranzit, fiind un nod esențial între Europa, Asia și Africa, regiunea generează și 5% din sosirile internaționale la nivel mondial.

În prezent, multe companii aeriene operează doar un număr limitat de zboruri. Analiza Flightradar24 arată că, pe 24 februarie, Emirates, Etihad Airways și Qatar Airways au operat 527, 325 și, respectiv, 563 de zboruri. La 10 martie, aceste cifre scăzuseră la doar 309, 56 și 66.

Numărul turiștilor din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu 30 de milioane

Tensiunile tot mai mari par să frâneze un avans important al turismului în Orientul Mijlociu și în Golf, înregistrat în ultimii ani, însă rămâne de văzut dacă efectele vor fi temporare sau permanente.

„Am văzut o creștere constantă a numărului de vizitatori de la an la an, mai ales pe fondul noilor investiții în turism care au loc în regiune. Arabia Saudită are în prezent o cotă de aproximativ 10%, dar crește extrem de rapid de când s-a deschis pentru turismul de agrement în 2019. Este, fără îndoială, cea mai interesantă destinație emergentă pentru noi”, a declarat, pentru Euronews Travel, Ibrahim Khaled, care este director de marketing al Middle East Travel Alliance.

Evenimentele din ultimele două săptămâni au oprit însă această creștere. „Pentru locurile pe care guvernele SUA și Marii Britanii le-au inclus pe listele de interdicție de călătorie sau de zbor, am văzut, din păcate, foarte multe anulări”, a spus Khaled. „Zborurile sunt perturbate, iar călătoriile către acele zone sunt practic suspendate.”

Un raport al Tourism Economics a publicat estimări privind impactul războiului asupra turismului regional, concluziile fiind în linie cu evaluarea alianței din industria de turism.

„Estimăm că sosirile internaționale în Orientul Mijlociu ar putea scădea cu 11%-27% de la an la an în 2026 din cauza conflictului, comparativ cu prognoza noastră din decembrie, care anticipa o creștere de 13%”, au declarat directoarea de prognoză globală Helen McDermott și economistul senior Jessie Smith.

„În termeni absoluți, acest lucru ar însemna cu 23 până la 38 de milioane mai puțini vizitatori internaționali față de scenariul de bază sau prognoza anterioară și o pierdere de 34 până la 56 de miliarde de dolari, adică 29 până la 48 de miliarde de euro, din cheltuielile turiștilor. Acest calcul include și efectele de percepție care ar putea persista după perioada imediată a conflictului.”

Cele două au adăugat că impactul acestui conflict asupra cererii turistice va fi mai mare decât cel generat de conflictul de anul trecut.

Acest lucru se explică în mare măsură prin atacurile de represalii ale Iranului asupra statelor vecine din Consiliul de Cooperare al Golfului, care sunt destinații turistice mai bine consolidate, precum și prin închiderea mai amplă a spațiului aerian în regiune, comparativ cu anul trecut.

Țările din Golf vor fi cele mai afectate

Tourism Economics estimează că statele din Consiliul de Cooperare al Golfului vor înregistra cele mai mari pierderi, „deoarece sunt cele mai mari destinații din regiune și s-au bazat anterior pe percepția de siguranță și stabilitate”, au spus McDermott și Smith.

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită sunt deosebit de vulnerabile din cauza numărului mare de vizitatori internaționali care vin cu avionul. În comparație, în Qatar și Bahrain, sosirile pe cale terestră reprezintă 32% și, respectiv, 74% din totalul sosirilor, astfel că impactul este proporțional mai redus.

Tourism Economics a evidențiat și rolul Orientului Mijlociu ca hub global de tranzit, aeroporturile sale reprezentând aproximativ 14% din activitatea internațională de tranzit.

Potrivit grupului, acest lucru va genera inevitabil efecte în lanț și în afara regiunii. Perturbările actuale vor afecta fluxurile de călători care tranzitează de obicei hub-urile din Orientul Mijlociu, inclusiv rutele importante dintre Europa și regiunea Asia-Pacific.

În ciuda gravității situației actuale, experții din industria turismului spun că efectele pe termen lung s-ar putea dovedi mai puțin severe.

„Nu suntem îngrijorați de impactul pe termen lung asupra companiei sau asupra turismului din regiune. Orientul Mijlociu a fost întotdeauna o piață extrem de rezilientă, iar cererea revine rapid de fiecare dată când se reinstalează stabilitatea”, a spus Khaled.

Potrivit WTTC, organizație care reprezintă sectorul privat din industrie și are membri din rândul companiilor aeriene, hotelurilor, liniilor de croazieră și operatorilor de turism, sectorul s-ar putea redresa „în doar două luni”.

„Impactul cheltuielilor vizitatorilor internaționali în Orientul Mijlociu este semnificativ și se ridică în medie la aproximativ 600 de milioane de dolari pe zi, însă istoria arată că sectorul se poate redresa rapid, mai ales atunci când guvernele sprijină călătorii prin cazare la hotel sau repatriere”, a declarat Gloria Guevara, președinte și CEO al WTTC.

„Analiza noastră a crizelor anterioare arată că incidentele legate de securitate sunt cele care au, adesea, cele mai rapide perioade de recuperare în turism, în unele cazuri chiar în numai două luni, atunci când guvernele și industria colaborează pentru a restabili încrederea călătorilor.”