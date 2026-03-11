O româncă din Italia a murit după ce a făcut infact în drum spre sala de operaţii. Fiica ei acuză personalul spitalului de neglijenţă

Brancardierul a insistat ca pacienta coboare din pat și să urce pe targă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă rezidentă în localitatea Tolentino, din provincia Macerata, în Italia, a murit la două zile după ce a suferit un infarct în timp ce era dusă spre sala de operație, la spitalul Torrette din Ancona pentru a fi supusă unei operaţii chirugicale la inimă. Fiica femeii susține că pacienta, căreia îi fusese impus repaus absolut, a fost obligată de personalul spitalului să urce singură pe targă pentru a fi dusă la sala de operaţii, efort care i-ar fi agravat starea.

Românca a murit pe 8 iulie 2018, după un episod petrecut cu două zile mai devreme, când aceasta trebuia să fie dusă în sala de operație pentru o intervenție cardiacă. Femeia avea 76 de ani şi ajunsese la Urgențe la data de 1 iulie 2018, după ce se simțise foarte rău chiar și după un efort minim. Cu două luni înainte, o coronarografie arătase că avea nevoie de o operație la inimă pentru a opri agravarea bolii. Cât aştepta operaţia, a fost internată iniţial la Unitatea de terapie intensivă cardiologică, apoi a fost transferată la secţia de Cardiologie, relatează presa italiană.

Medicii îi recomandaseră să nu facă niciun efort fizic, astfel că uneori era ajutată chiar şi să mănânce. Însă în dimineața când urma să fie dusă spre sala de operație, un brancardier a venit să o preia din salon. Conform plângerii penale depuse ulterior, atât pacienta, cât și fiica ei i-ar fi spus că femeia nu avea voie să se ridice din pat din cauza problemelor cardiace. Cu toate acestea, brancardierul a insistat ca pacienta coboare din pat și să urce pe targă. Femeia s-a ridicat cu ajutorul fiicei, dar respira greu și şi-a dus mâna la piept. Apoi, în timp ce era transportată spre sala de operaţii, pacienta a suferit un infarct, iar femeia a murit după două zile petrecute la Terapie Intensivă, fără să-și mai recapete niciodată cunoștința.

După deces, în iunie 2023, fiica ei a depus o plângere la Parchetul, invocând acuzaţia de omor din culpă și posibile greşeli în gestionarea cazului. Fiica româncei susține că, imediat după tragedie, medicii i-au spus că protocolul medical fusese respectat întregul și că nu existau responsabilități din partea personalului medical.

Însă fiica victimei susţine că documentele care au fost trimise la Parchet conţineau lista angajaţilor aflaţi la serviciu în ziua când românca a decedat şi nu cea din ziua în care suferise infarctul.

Ancheta a fost deschisă față de autori necunoscuți, iar acum procurorii au cerut clasarea cauzei, însă fiica pacientei s-a opus, mai ales că nici după atâţia ani nu ar fi fost identificat brancardierul aflat în serviciu în acea zi.

Fiica româncei intenţionează să deschidă şi un proces civil şi cere ca spitalul să facă publice numele angajaților care se aflau în acea zi la serviciu.