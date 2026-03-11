Români arestaţi în Italia după ce au fost prinși la furat într-un apartament. Aveau la ei şi o insignă a Poliţiei Române

Poliţia a ajuns de urgenţă la faţa locului, iar carabinierii au început imediat căutările în zonă Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Trei români au ajuns în arestul poliției din localitatea Treviso, în Italia după ce au fost surprinşi în timpul unui jaf într-un apartament.

Potrivit presei locale, când proprietarul apartamentului s-a întors acasă, i-a surprins în interiorul locuinței pe hoţi care îi răscoleau locuinţa. Bandiţii purtau cagule și au fugit imediat după ce au fost surprinşi de proprietar. Aceştia au părăsit locuinţa acestuia înainte să apuce să fure ceva.

Poliţia a ajuns de urgenţă la faţa locului, iar carabinierii au început imediat căutările în zonă și au reușit să identifice rapid mașina cu care fugiseră suspecții. Bolidul de lux negru a fost localizat în apropierea aeroportului din Treviso şi a început o urmărire ca în filme. Cursa s-a încheiat pe șoseaua de centură a orașului, unde poliţiştii au reușit să oprească vehiculul cu care reuşiseră să fugă bandiţii.

În interiorul maşinii au fost identificaţi trei cetăţeni români: o femeie în vârstă de 34 de ani, fără antecedente penale, și doi bărbați de 41 și 42 de ani, ambii cunoscuți de poliție pentru fapte similare.

A urmat o percheziție a vehiculului în urma căreia s-a descoperit un adevărat arsenal folosit de obicei la spargeri. Carabinierii au găsit mai multe cagule, un cuțit, o pereche de cătușe din oțel și zeci de unelte folosite la intrarea prin efracție. Printre obiectele găsite se afla și un element surprinzător: o insignă a Poliției Române.

Pe numele celor trei români s-a deschis un dosar penal, iar pentru cei doi bărbaţi care aveau antecedente penale s-a emis un ordin care le interzice să revină în oraşul Treviso timp de 4 ani.