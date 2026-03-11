Trenurile de pagageri vor circula din nou între China și Coreea de Nord, după 6 ani

Trenurile de pasageri dintre China și Coreea de Nord își vor relua circulația FOTO: Getty Images

Trenurile de pasageri dintre China și Coreea de Nord își vor relua circulația de joi, la șase ani după suspendare, din cauza pandemiei, a anunțat operatorul feroviar din China.

Trenurile dintre Beijing și Phenian vor circula de patru ori pe săptămână, în timp ce cele dintre orașul chinez de frontieră Dandong și capitala nord-coreeană vor funcționa zilnic, a transmis China Railway citată de BBC.

Serviciile de transport feroviar reprezintă „o legătură în mișcare care întărește prietenia dintre China și Coreea de Nord”, a menționat în anunț China Railway.

În timp ce China s-a redeschis complet după pandemie, Coreea de Nord a făcut acest lucru mai lent, permițând unui număr limitat de turiști să intre în țară, începând din 2024.

Potrivit China Railway, călătorii internaționali sunt acceptați în anumite vagoane ale cursei Beijing–Phenian. Însă un agent de turism a declarat pentru BBC că biletele nu sunt încă disponibile pentru oameni de afaceri sau turiști. Agentul a spus că doar persoanele cu vize valabile pot cumpăra bilete.

Potrivit agenției de presă AFP, printre actualii deținători de viză se numără cetățeni chinezi care lucrează sau studiază în Coreea de Nord și nord-coreeni care lucrează, studiază sau trebuie să își viziteze familia în străinătate.

Biletele pentru primul tren care pleacă joi s-au epuizat, potrivit biroului oficial de vânzare a biletelor din Beijing. Agenția a mai raportat că printre cei care au cumpărat bilete se numără antreprenori, oficiali guvernamentali și jurnaliști.

Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că menținerea unor servicii regulate de trenuri de pasageri între cele două țări „are o mare semnificație” pentru facilitarea schimburilor între oameni.

La începutul acestei săptămâni, liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat într-o scrisoare adresată președintelui chinez Xi Jinping că el crede că legătura dintre țările lor va deveni mai strânsă „pe drumul lor comun de a promova cauza socialistă”.

Scrisoarea a fost trimisă ca răspuns la un mesaj transmis de Xi luna trecută, prin care îl felicita pe Kim pentru faptul că a fost numit din nou lider al partidului său.

Turiștii chinezi reprezentau o mare parte din turiștii străini care vizitau Coreea de Nord până când țara s-a izolat la începutul pandemiei, la începutul anului 2020.

Coreea de Nord a început să se redeschidă lent pentru turiști în 2024 și a lansat proiecte noi, precum un complex turistic la malul mării, în încercarea de a stimula turismul, deși astfel de inițiative au fost, de asemenea, suspendate uneori.