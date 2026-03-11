China avertizează SUA că scenariul apocaliptic din "Terminator" poate deveni realitate, din cauza folosirii AI în război

1 minut de citit Publicat la 14:56 11 Mar 2026 Modificat la 14:56 11 Mar 2026

China avertizează SUA că scenariul apocaliptic din "Terminator" poate deveni realitate. Sursa foto: Hepta

China a avertizat miercuri administraţia americană că utilizarea excesivă a inteligenţei artificiale (AI) în domeniul militar riscă să arunce lumea în universul de coşmar al filmului "Terminator", unde maşinile preiau puterea, notează Agerpres. "O distopie precum cea descrisă în filmul american 'Terminator' ar putea deveni realitate într-o zi", crede Jiang Bin, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din China.

O dezbatere etică privind aplicaţiile militare ale AI are loc în prezent Statele Unite. Administraţia preşedintelui Donald Trump este blocată într-o confruntare cu start-up-ul american Anthropic, împotriva căruia a impus sancţiuni.

Specializată în AI, compania refuză să permită armatei americane să utilizeze tehnologia sa fără restricţii, aşa cum cere administraţia, în special pentru supravegherea în masă a populaţiilor sau automatizarea atacurilor mortale.

"Urmărirea militarizării inteligenţei artificiale fără limite, utilizarea acesteia ca instrument pentru a încălca suveranitatea altor naţiuni, permiţându-i să influenţeze în mod nejustificat deciziile de război şi lăsând algoritmii să deţină puterea de viaţă sau de moarte asupra fiinţelor umane nu numai că subminează fundamentele şi responsabilităţile etice în timp de război, dar riscă şi să provoace o pierdere a controlului tehnologic", a declarat miercuri Jiang Bin, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din China.

Ce s-a întâmplat în filmul "Terminator"

'Terminator' a fost lansat în 1984, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal. Filmul prezintă un viitor apocaliptic unde, în 2029, roboţi controlaţi de o inteligenţă artificială superioară luptă împotriva oamenilor.

Săptămâna trecută, Departamentul Apărării al SUA a adăugat Anthropic pe lista companiilor care reprezintă un "risc de securitate naţională pentru aprovizionările" Pentagonului, ca răspuns la refuzul grupului de a ridica restricţiile privind utilizarea inteligenţei artificiale.

Această desemnare obligă toţi furnizorii de servicii să înceteze imediat utilizarea Anthropic şi a asistentului său generativ de inteligenţă artificială, Claude, în activitatea lor pentru Departamentul de Justiţie.

Această acţiune a urmat unei declaraţii a lui Donald Trump, care, la sfârşitul lunii februarie, a ordonat tuturor agenţiilor guvernamentale să "înceteze imediat orice utilizare a tehnologiei Anthropic".

Conform mai multor publicaţii media, modelele de inteligenţă artificială ale Anthropic au fost folosite în pregătirea ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului.