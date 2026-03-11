Mark Rutte: Republica Moldova are un parcurs ambiţios de reforme, iar NATO este gata să ofere sprijinul necesar

Vicepremierul Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și șeful NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, 1 martie 2026. Sursa foto: Mihai Popșoi

Republica Moldova a reuşit să continue pe calea europeană, în pofida unor mari dificultăţi, şi are un parcurs ambiţios de reforme, iar NATO este gata să ofere sprijinul necesar, a declarat miercuri secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, într-o conferinţă de presă comună cu vicepremierul R.Moldova, Mihai Popşoi, aflat la Bruxelles, informează Moldpres, potrivit Agerpres.

„În cei peste 30 de ani, am reuşit să avem o relaţie excelentă de colaborare, fapt care mă bucură mult. Admir faptul că, în pofida unor mari dificultăţi, în urma alegerilor parlamentare, Republica Moldova a reuşit să continue calea europeană. Acest lucru este foarte important. De asemenea, în timp ce gestionaţi toate aceste dificultăţi, aţi reuşit să sprijiniţi Ucraina şi oamenii acestei ţări, atât moral, cât şi în mod practic. Vă mulţumesc pentru asta.

NATO este gata să continue conlucrarea noastră. Aveţi un parcurs ambiţios de reforme. Vrem să fim cât mai utili şi să vă ajutăm acolo unde este nevoie. Trebuie să ştiţi că aveţi mulţi prieteni aici. (...)”, a afirmat Mark Rutte.

Popşoi: Rusia duce un război hibrid împotriva statului nostru

La rândul său, vicepremierul Mihai Popşoi a subliniat că Republica Moldova ia un set de măsuri pentru a-şi spori rezilienţa în faţa războiului hibrid al Rusiei.

„Actualul context geopolitic denotă provocări grave de securitate cu care se confruntă atât aliaţii NATO, cât şi partenerii din Est, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Republica Moldova este ţara cea mai afectată, fiind în vecinătate cu Ucraina. Rusia duce un război hibrid împotriva statului nostru. Capacitatea Republicii Moldova de a face faţă acestei avalanşe de ingerinţe este atât o dovadă a rezilienţei şi unităţii societăţii moldoveneşti, cât şi a solidarităţii şi sprijinului incredibil oferit de partenerii noştri din Europa şi din spaţiul nord-atlantic”, a declarat Popşoi.

Şeful diplomaţiei moldoveneşti şi-a manifestat recunoştinţa pentru parteneriatul cu NATO şi sprijinul acordat în cei peste 30 de ani de cooperare.

„Sub umbrela Parteneriatului pentru Pace, reformele democratice ale Moldovei sunt mai puternice, iar rezilienţa instituţională a crescut ca rezultat al acestei cooperări extraordinare pe care am avut-o cu NATO, de-a lungul anilor.

Acum, când Republica Moldova poate sta cu fruntea sus, în urma mai multor cicluri electorale în care am reuşit să facem faţă acestor ingerinţe, ne propunem să ne implicăm mai activ. Aceste acţiuni fiind consolidate de un mandat puternic din partea cetăţenilor noştri atât în ceea ce priveşte integrarea în Uniunea Europeană, cât şi aprofundarea cooperării cu Alianţa Nord-Atlantică. Suntem foarte recunoscători pentru această oportunitate de dialog politic, pentru sprijinul acordat reformelor şi solidaritatea oferită de partenerii NATO. Aşteptăm cu interes consolidarea acestei cooperări în următorii ani”, a remarcat oficialul moldovean.

Vicepremierul Republicii Moldova, în vizită la Bruxelles

Popşoi efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, începută marţi, pentru întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene şi NATO, în scopul consolidării dialogului Republicii Moldova cu cele două organizaţii, cu accent pe cooperarea în domeniul securităţii, sprijinul pentru consolidarea rezilienţei şi avansarea parcursului european al ţării.

Agenda prevede o întrevedere cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, vicepreşedinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Totodată, Mihai Popşoi urma să participe, în calitate de raportor, alături de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, şi ministrul pentru Europa şi afaceri externe al Republicii Albania, Ferit Hoxha, la sesiunea "Consolidarea Uniunii Europene prin extindere", organizată în cadrul Conferinţei anuale a ambasadorilor Uniunii Europene.

De asemenea, Popşoi urma să participe la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic în formatul 32 de aliaţi plus Republica Moldova, unde vor fi discutate evoluţiile din mediul de securitate şi dezvoltarea cooperării bilaterale.