Dan Air reia zborurile în Siria şi mută temporar operaţiunile din Damasc pe aeroportul din Aleppo

Decizia a fost luată în contextul prelungirii închiderii spațiului aerian din Damasc, în urma războiului din Iran. Sursa foto: Getty Images

Compania aeriană românească Dan Air reia zborurile către Siria, însă îşi mută temporar operaţiunile din Damasc în Aleppo, conform Agerpres. "Operaţiunile sunt desfăşurate în deplină conformitate cu reglementările europene de siguranţă aeronautică, în urma evaluărilor permanente realizate de departamentele de Safety şi Security ale companiei", au precizat oficialii Dan Air.

Potrivit unui comunicat al operatorului aerian, decizia a fost luată în contextul extinderii termenului de închidere a spaţiului aerian din Damasc, în urma declanşării conflictului din Orientul Mijlociu.

Astfel, în perioada 15 martie - 26 martie, Dan Air va opera, conform programului, toate zborurile programate către Damasc de pe Aeroportul Internaţional din Aleppo (ALP).

"Decizia mutării operaţiunilor pe aeroportul din Aleppo vine în urma unei analize de risc amănunţite, efectuate de comitetul de siguranţă al companiei aeriene Dan Air şi aprobată de autoritatea aeronautică civilă siriană, care a indicat faptul că zborurile pe această rută pot fi efectuate în siguranţă.

De asemenea, operaţiunile sunt desfăşurate în deplină conformitate cu reglementările europene de siguranţă aeronautică, în urma evaluărilor permanente realizate de departamentele de Safety şi Security ale companiei", se arată în comunicat.

Astfel, toţi pasagerii care şi-au achiziţionat bilete pe ruta Bucureşti - Damasc şi retur au fost relocaţi, iar începând cu 15 martie vor putea călători de pe Aeroportul Internaţional din Aleppo (ALP).

"Reluarea zborurilor către Siria era un pas necesar, având în vedere cererea ridicată din partea pasagerilor, care au în prezent foarte puţine opţiuni de transport pentru a putea scăpa din zona de conflict a Orientului Mijlociu. Există comunităţi importante de sirieni în Europa, iar pentru mulţi dintre ei zborurile noastre din Bucureşti reprezintă una dintre cele mai accesibile şi directe modalităţi de a reveni acasă, alături de familiile lor.

Monitorizăm constant evoluţia situaţiei din regiune şi suntem pregătiţi să reluăm operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Damasc imediat ce spaţiul aerian va fi redeschis", a declarat Matt Ian David, directorul general al companiei aeriene, citat în comunicat.

Zborurile Bucureşti - Aleppo şi retur se vor efectua conform programului aferent rutei Damasc, adică în fiecare joi şi duminică. Orele de operare rămân neschimbate. Ruta lansată în iunie 2025 a devenit una dintre principalele conexiuni aeriene directe dintre Siria şi Uniunea Europeană, cu mii de pasageri care călătoresc pe această rută în fiecare lună, precizează compania.

Dan Air este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017 de pilotul comandant Dan Iuhas, având la început denumirea Just Us Air. Compania a operat zboruri în regim ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) pentru diverse companii aeriene de renume internaţional.

În 2024, compania a devenit membru IATA (International Air Transport Association), cea mai prestigioasă organizaţie globală din industria aviatică, aliniindu-se celor mai înalte standarde de siguranţă, securitate, sustenabilitate şi eficienţă operaţională din aviaţie.