Qatar avertizează: Războiul din Iran riscă să scape de sub control și să provoace o catastrofă globală

Al-Ansari a spus că Iranul trebuie să își oprească atacurile înainte de orice discuții despre o soluționare diplomatică. FOTO: Hepta

Qatar avertizează că evoluția războiului din Iran este “foarte periculoasă pentru regiune” și că riscă să ducă la evenimente greu de controlat pentru întreaga lume. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed Al-Ansari, a transmis că războiul ar putea fi încă ținut sub control, dar dacă nu se va ajunge la negocieri de pace, conflictul va duce la rezultate “și mai catastrofale pentru oamenii din regiune”, potrivit Euronews.

Al-Ansari a spus că Iranul trebuie să își oprească atacurile înainte de orice discuții despre o soluționare diplomatică și a acuzat Iranul că vizează infrastructurile civile din Golf și dincolo de acesta, ceea ce nu doar amenință regiunea, ci „va provoca repercusiuni în întreaga lume și efecte în lanț ale atacului asupra instalațiilor energetice din această regiune”.

El a mai afirmat că „vizarea de către Iran a infrastructurii civile vitale care susțin viața oamenilor reprezintă un pericol grav pentru populația din regiune și dincolo de aceasta”.

„Vom asista la o catastrofă umanitară ca urmare a acestor atacuri”, a subliniat Al-Ansari. „Orice atac asupra Qatarului va fi gestionat în mod corespunzător”, a concluzionat el.

Qatarul spera că scuzele președintelui iranian Masoud Pezeshkian față de vecinii săi vor opri noi atacuri, dar acestea au continuat nestingherite, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, refuzând să comenteze numirea noului lider suprem al Iranului.

„Suntem ocupați să ne apărăm țara de rachetele iraniene și nu e momentul unor subtilități politice”, a spus el.

Al-Ansari a mai declarat că Qatarul „apreciază foarte mult” sprijinul Europei pentru Qatar și țările de Cooperare din Golf și că „acesta și-a dovedit valoarea de multe ori în timpul acestui conflict”.

„Acesta este momentul în care îți cunoști prietenii și valoarea prieteniei și a parteneriatului pe care îl ai cu ei”, a spus Al-Ansari despre „coordonarea și apelurile constante dintre liderii UE și liderii din CCG și țările arabe afectate”.

Ce a transmis Iranul despre atacurile asupra țărilor din Golf

Iranul a susținut de mai multe ori că vizează doar interesele SUA în țările din Golf, avertizând că orice sprijin regional pentru SUA va fi considerat de Teheran un act ostil, justificând atacurile iraniene.

„Cred că este foarte clar că, în acest moment, în timp ce sistemele noastre Patriot apără țara alături de prietenii și aliații noștri americani și de alții din Europa și dincolo de aceasta, aceste parteneriate de securitate reprezintă principala măsură temporară și descurajatoare împotriva oricăror atacuri asupra țării noastre”, a declarat Al-Ansari.

„Evident, acum întrebarea este dacă au fost un factor de descurajare, atunci de ce suntem atacați chiar acum?” „Ei bine, aceasta este natura fiarei când vine vorba de politica internațională”, a spus el.

„Când lucrurile scapă de sub control, când un conflict scapă de sub control, rezultatul este că descurajarea nu funcționează. Acest lucru s-a întâmplat de fiecare dată în istorie”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului.

Iranul a răspuns atacurilor SUA și Israelului prin lansarea unei serii de contra-atacuri împotriva statelor din Orientul Mijlociu, cu consecințe grave pentru industria petrolului și gazelor și pentru economia globală. Regimul de la Teheran a atacat instalații petroliere din țările vecine, iar traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz – punctul critic de la gura Golfului – aproape că s-a oprit complet.