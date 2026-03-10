Moscova este în pană de internet de cinci zile. Ruşii sunt disperaţi, magazinele nu pot opera tranzacţii. "Nimic nu merge"

Ruşii nu mai au acces decât la site-urile agreate de Kremlin. Foto: Profimedia Images

Pentru a cincea zi, internetul și uneori chiar și serviciile de telefonie mobilă au fost întrerupte în mare parte din Moscova, din cauză că Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media testează capacitatea de a bloca site-urile web care nu sunt incluse pe „lista albă”, adică lista site-urilor şi aplicaţiilor acceptate de Kremlin, scrie The Moscow Times.

Pana de internet vine după interzicerea accesului la Telegram şi Whatsapp si obligarea tuturor locuitorilor Rusiei să se înscrie în aplicaţia Max.

„Nimic nu merge”, comentează un locuitor din Zamoscvorecie, a cărui casă nu are internet mobil sau fix din 6 martie, nici măcar atunci când accesează site-urile web listate. Pe 6 martie, Beeline a avertizat asupra unor posibile pene de rețea la Moscova din cauza „restricțiilor externe”. Un operator al liniei telefonice MTS a raportat același lucru pe 8 martie.

„Din 6 martie, nu a existat deloc serviciu mobil. Ieși din casă și ai parte de o detoxifiere digitală completă”, spune o locuitoare a unei clădiri din apropierea orașului Cistie Prudi. În ziua lucrătoare de marți, după sărbători, a putut primi apeluri, dar mesajele text nu ajungeau și nici măcar site-urile web de pe „lista albă” nu funcționau online, spune moscovita.

„Așa trăim noi, sărim de la Wi-Fi la Wi-Fi”, se plânge un alt locuitor, citat de Moscow Times. Cumpărăturile au devenit o loterie în zilele noastre, spune el: „Dacă nu ai bani, întrebarea este dacă îți vor vinde ceva, deoarece casele de marcat ale multor oameni sunt setate pe date mobile.”

Marți, serviciul de internet a fost reluat în unele stații de metrou. „Întregul centru pare o ruină: ieși din casă și nu știi dacă te vei putea conecta”, spune un moscovit.

În weekend, magazinele Dixy din cartierele centrale au funcționat doar cu numerar, dar unele articole, cum ar fi băuturile răcoritoare, produsele lactate și hrana pentru animale de companie, nu erau încă disponibile: pur și simplu nu se înregistrau la casă. Verificarea pentru aceste articole este configurată prin internet mobil, așa că problemele au apărut în toate zonele cu acces limitat la internet, potrivit vânzătorilor din magazin.

Angajații cafenelelor și restaurantelor din interiorul străzii Boulevard Ring raportează, de asemenea, probleme – dificultăți cu terminalele de plată, clienți care nu pot suna sau face rezervări la masă și bacșișuri care nu sunt transferate: „Și mulți au uitat de numerar.”

În districtul Taganski, poți efectua apeluri de pe un telefon mobil, dar nu există internet deloc - nu doar internet mobil, ci nici măcar internet fix, spune proprietarul unui mic atelier de reparații auto de lângă Garden Ring. Acest lucru a creat probleme afacerii sale: deși avea posibilitatea de a face rezervări online și de a comanda piese prin intermediul site-ului său web, el însuși nu a putut accesa propriul site timp de trei zile. „Ca toți colegii mei, a trebuit să recurg la niște trucuri: s-a dovedit, de exemplu, că dacă dezactivam 4G în setările dispozitivului, internetul funcționa uneori și pe 3G”, spune antreprenorul.

Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat doar că „toate închiderile și restricțiile de comunicare” sunt legale și legate de securitate și că, în ceea ce privește problemele pe care le creează acest lucru pentru afaceri, autoritățile vor studia situația și vor propune o soluție.