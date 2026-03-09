Cine este eleva pe care se bat 126 de universități si a primit oferte de burse de 9 milioane de dolari

1 minut de citit Publicat la 19:20 09 Mar 2026 Modificat la 19:26 09 Mar 2026

Araceli Cuevas a fost dintotdeauna un elev model / sursă foto: Instagram NWI Lighthouse Charter School

Araceli Cuevas, elevă la Gary Lighthouse College Prep Campus din Indiana, a reușit o performanță rară: fost acceptată la 126 de universități și a primit oferte de burse în valoare totală de aproximativ 9 milioane de dolari. Profesorii spun că tânăra este un exemplu pentru ceilalți elevi din comunitate.

Araceli Cuevas a fost dintotdeauna un elev model. Are cea mai mare medie din clasă și susține că obiectul ei a fost să se autodepășească și să vadă la câte instituții de stat învățământ superior poate fi admisă.

„Am vrut doar să mă străduiesc mai mult și să văd la câte facultăți pot fi acceptată”, a spus Cuevas, scrie publicația ABC7Chicago.

De asemenea, ea a mai adăugat că s-a concentrat pe facultățile care nu percep taxe de înscriere sau care pot renunța la aceste taxe. În același timp, ea a trimis cât mai multe aplicații prin platforma Common Application.

Pentru fiecare înscriere, tânăra a trebuit să scrie 30 de scrisori de intenție, însă susține că totul a meritat.

Pentru ea și familia sa, bursele reprezintă un sprijin important, mai ales că unul dintre frații ei este deja student.

„Având deja unul la facultate, cu siguranță va fi de mare ajutor”, a spus mama sa, Patricia Gonzalez.

Profesorii spun că Araceli este un exemplu pentru mulți dintre ceilalți elevi din această comunitate defavorizată.

„Ar fi putut invoca scuze, dar Araceli a fost hotărâtă și a făcut ceea ce trebuia să facă”, a spus consiliera principală Jesenia Ryan.

Araceli Cuevas își dorește să studieze psihologia și spune că încă nu s-a decis ce universitate va alege.