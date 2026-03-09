Fiica unei consiliere locale, în avionul de evacuare Oman–București. Mama refuză să spună dacă a sunat sau nu la MAE

5 minute de citit Publicat la 20:42 09 Mar 2026 Modificat la 20:42 09 Mar 2026

sursa:colaj foto Facebook Alina Tatomir / Inquam Photos

Lista pasagerilor din avionul de evacuare Oman–București ridică noi întrebări, după ce o adolescentă din Piatra Neamț a fost îmbarcată pe zborul special, deși este minoră și nu avea procură pentru un însoțitor. Mama sa, Alina Tatomir, consilier local care a candidat în 2024 pe listele USR–PMP–Forța Dreptei, spune că fiica ei a plecat cu un grup de elevi și că reprezentanții consulari i-ar fi transmis că, în cazul acestui zbor, procura nu mai era necesară.

Cătălina Porumbel: Știu că v-ați aflat în perioada aceasta în Emirate, în vacanță cu fiica dumneavoastră.

Alina Tatomir: Da.

Cătălina Porumbel: Cum ați reușit să vă întoarceți?

Alina Tatomir: Cu avionul.

Cătălina Porumbel: De care? Dar copilul dumneavoastră cu ce a plecat din Emirate?

Alina Tatomir: Cu... zborul acela cu copii.

Cătălina Porumbel: Zborul de evacuare?

Alina Tatomir: Da, da.

Cătălina Porumbel: Din Oman?

Alina Tatomir: Din Oman, da.

Cătălina Porumbel: Fiica dumneavoastră este majoră sau minoră?

Alina Tatomir: Este minoră, doamnă, nu este majoră.

Cătălina Porumbel: Cu cine ați vorbit ca să existe pe lista aceea de avion de evacuare?

Alina Tatomir: Cred că sunt informații pe care eu trebuie să le dețin în momentul ăsta.

Cătălina Porumbel: Eu înțeleg ce spuneți, doamna Tatomir. Problema este că știți foarte bine scandalul legat de această listă de pasageri.

Alina Tatomir: Știu, știu, știu. Copiii au fost organizați încă de la primele atacuri. Copiii au fost înscriși la consulat, pe platformă, pe toate cele. Adică ei au fost prioritari.

Cătălina Porumbel: Am înțeles. Și ați vorbit cu consulul din Dubai pentru această evacuare?

Alina Tatomir: Mesaje am dat și la ambasadă, am dat mesaje și... Pe toate numerele de urgență, de fapt, am discutat.

Cătălina Porumbel: Am înțeles. Și a luat legătura cu dumneavoastră consulul ca să vă cheme pentru această evacuare cu avionul din Oman?

Alina Tatomir: Consulul a luat legătura cu toți elevii de acolo. A venit și ne-a și vizitat. Am înțeles, pentru că avea informații despre toate grupurile de copii. Era evident.

Cătălina Porumbel: Câți copii erau în grupul în care se afla și fiica dumneavoastră?

Alina Tatomir: 20, cred. Exact nu știu să vă spun vârstele lor, dar cred că erau 20.

Cătălina Porumbel: 20 de copii. Erau și profesori și părinți ai elevilor?

Alina Tatomir: Ca părinți, da, erau și ei. Și profesori. Deci acum nu știu să vă zic forma de organizare totală, pentru că n-a fost treaba mea. Eu am plecat în calitate de părinte, evident.

Cătălina Porumbel: Doamna Tatomir, nu v-ați alăturat acestui grup? Adică dumneavoastră spuneți că nu știți nimic despre această excursie?

Alina Tatomir: Păi, ba da, suntem din acel grup total.

Cătălina Porumbel: Păi, câți părinți, câți elevi și câți profesori erați?

Alina Tatomir: Dar n-ați vrea dumneavoastră să luați legătura cu organizatorul, cred că detaliile vi le poate da mai...

Cătălina Porumbel: Cine este organizatorul?

Alina Tatomir: Păi, o să aflați dumneavoastră, dacă sunteți interesat direct. Nu pot să dau informațiile astea în contextul în care un om nu mi-a dat acordul înainte.

Cătălina Porumbel: Cum a reușit copilul să plece fără însoțitor? Pentru că Ministerul de Externe a spus că era o prioritate ca acei copii minori să fie însoțiți de un adult.

Alina Tatomir: Au fost însoțiți de profesoară, n-au plecat singuri copiii. Au avut profesor-organizator, a fost cu ei în avion

Cătălina Porumbel: Doamna Tatomir, dumneavoastră sunteți tutore. Fiica dumneavoastră este minoră. Dumneavoastră trebuie să o însoțiți la graniță, indiferent că vorbim despre un zbor de evacuare, comercial sau de repatriere.

Alina Tatomir: Eu am putut să merg cu ea până la consulat.

Cătălina Porumbel: Cum ați reușit să o puneți pe această listă din moment ce niciun părinte nu o însoțea?

Alina Tatomir: Păi, era cu grupul de copii, era cu grupul organizat, nu e nimic senzațional în asta.

Cătălina Porumbel: Nu exista niciun însoțitor care să aibă drept de decizie asupra copilului.

Alina Tatomir: Era profesorul care, în condiții speciale, are toată autoritatea.

Cătălina Porumbel: Ce înseamnă condiții speciale, doamna Tatomir?

Alina Tatomir: Condițiile acestea de transport excepționale.

Cătălina Porumbel: Nu, dumneavoastră trebuia să-i dați o procură prin care un adult răspundea pentru copilul dumneavoastră

Alina Tatomir: Corect. De la consulat ni s-a transmis faptul că pe acest zbor special copilul nu are nevoie de procură.

Cătălina Porumbel: Ați întrebat dumneavoastră și consulul v-a spus?

Alina Tatomir: Eu cu gura mea, nu mi-a spus consulul. Mi-au spus reprezentanții consulari, vă dați seama.

Cătălina Porumbel: Copilul dumneavoastră nu avea nicio procură pentru un alt însoțitor.

Alina Tatomir: Nu am făcut nimic pentru asta, credeți-mă. Și dacă vă spun lucrul ăsta, vi-l spun asumat. De la consulat, aceste procuri ni s-a spus că nu mai sunt necesare.

Cătălina Porumbel: Cine v-a spus acest lucru?

Alina Tatomir: Nu știu să vă spun cum îi cheamă pe oamenii aceia. Vă dați seama că erau angajați ai consulatului. Eu nu i-am întrebat cum îi cheamă. Nu are nicio legătură USR-ul cu cazul meu, să știți.

Cătălina Porumbel: Nu ați sunat pe nimeni de la Ministerul Afacerilor Externe?

Alina Tatomir: Asta este, v-am spus încă o dată. Sunt informații pe care, în momentul de față, nu am niciun motiv să le fac publice.

Cătălina Porumbel: Ați sunat-o pe doamna Oana Țoiu?

Alina Tatomir: Nu. Exclus așa ceva.

Cătălina Porumbel: De la Ministerul Afacerilor Externe ați sunat pe cineva?

Alina Tatomir: Nici nu am cum să sun pe doamna Oana Țoiu, să știți, că nu e prietenă cu mine și nici eu nu sunt prietenă cu nu știu cine.

Cătălina Porumbel: Doamna Tatomir, dumneavoastră ați candidat pe listele USR-PMP-Forța Dreptei. Au fost membri ai USR care au venit să vă susțină în campanie. Nu e ca și cum nu-i cunoașteți.

Alina Tatomir: Asta nu înseamnă că am rămas prieteni. Știu din toate formațiunile, din toate formațiunile politice știu oameni, dar asta nu înseamnă...

Cătălina Porumbel: Bun, doamna Tatomir, pe cine ați sunat atunci? L-ați sunaty pe domnul Tomac?

Alina Tatomir: V-am spus că sunt informații la care, dacă vreți să înțelegeți, că nu vreau să răspund, o să înțelegeți. Dacă nu, nu. Sunt lucruri despre care, cum v-am spus, trebuiesă știu doar eu, în momentul de față.

Cătălina Porumbel: Dar recunoașteți că ați sunat?

Alina Tatomir: Eu vă spun că nu răspund la aceste întrebări.

Cătălina Porumbel: Fiica dumneavoastră a fost în acest avion. Foarte bine că a fost. Mă bucur pentru fiecare persoană care se întoarce în țară. Întrebarea mea este următoarea: dumneavoastră i-ați cerut consulului ca fiica dumneavoastră să fie pe această listă a avionului de evacuare?

Alina Tatomir: În mod deosebit, fiica mea, niciodată.

Cătălina Porumbel: Ce înseamnă „în mod deosebit”?

Alina Tatomir: Adică n-am spus nimănui și nicăieri n-am spus că este copilul meu și vreau să fie acolo. Totul a fost privit grup. Niciodată nu s-au privit chestiunile individual.

Cătălina Porumbel: Dumneavoastră cum vedeți acest lucru? Fiica lui Victor Ponta n-a fost lăsată să intre la bordul acestui avion de evacuare, iar copilul dumneavoastră a fost lăsat; iar dumneavoastră sunteți un consilier ales pe listele ADU, adică PMP-USR-Forța Dreptei.

Alina Tatomir: Așa.

Cătălina Porumbel: Are vreo legătură sau nu are vreo legătură?

Alina Tatomir: Nu are absolut niciun fel de legătură. Nu m-am folosit niciodată de calitatea mea și puteți întreba pe cine vreți dumneavoastră. Eu acolo am fost doar părinte, atât.

Cătălina Porumbel: Nu ați sunat pe nimeni, doamna Tatomir?

Alina Tatomir: Eu v-am spus că nu m-am folosit de calitatea mea niciodată.

Cătălina Porumbel: Ați sunat? Ați sunat pe cineva?

Alina Tatomir: Astea sunt informații pe care trebuie să le dețin eu, v-am mai spus încă o dată.