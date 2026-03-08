Surprizele de pe lista MAE cu românii repatriați „cu criterii”, prin Oman: doi îndrăgostiți, o avocată și oameni de afaceri

Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-au aflat mai multe persoane, care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN. Astfel, trei cupluri, plecate în vacanță pe cont propriu în Dubai, au fost aduse în România, fără să fie minori neînsoțiți, fără să fie vorba de femei însărcinate sau alte probleme medicale. În fiecare caz prezentat mai jos a fost schimbat numele persoanelor implicate pentru a le proteja identitatea.

Un zbor de evacuare, organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), a avut loc vineri, 6 martie. La bordul acestui avion, primul pe ruta Oman-București, s-au aflat 127 de români, dintre care 95 au fost minori.

Potrivit oficialilor de la MAE, a fost vorba despre cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare.

Însă, informațiile obținute pe surse de Antena 3 CNN par să contrazică declarațiile repetate ale purtătorului de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, și ale ministrei de Externe, Oana Țoiu, în ceea ce privește criteriile pe baza cărora au fost selectați pasagerii. Mai exact, categoriile prioritare anunțate de MAE sunt: copiii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

Antena 3 CNN a obținut lista cu acești români și a identificat trei cazuri, trei cupluri care s-au întors în România la bordul acestui avion, care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii prioritate. Cel puțin conform listei menționate.

Atenție, numele sunt fictive!

Ileana și Mihai, un cuplu de tineri de 22 de ani, aflați în vacanță pe cont propriu în Dubai. Aceștia au postat mai multe fotografii din vacanța lor pe rețelele sociale. Nu sunt minori, iar în dreptul numelor lor nu apare mențiunea, așa cum apare în toate celelalte cazuri, că ar reprezenta urgențe medicale din varii motive. Nu au răspuns solicitării Antena 3 CNN pentru un punct de vedere. Al doilea caz: Familia Pangrati, un cuplu format dintr-o avocată în vârstă de aproximativ de 50 de ani și soțul ei de 60 de ani. Nici în dreptul acestui cuplu nu există vreo mențiune a oficialilor de la MAE privind criteriile care îi încadrează la categoria prioritară. Antena 3 CNN a contactat-o pe doamna Pangrati, care a spus că soțul ei este pacient cronic cardiac, ia pastile zilnic, iar ei au fost îmbarcați în acest zbor din motive medicale

Menționăm că în dreptul celorlalți pasageri, oficialii consulatului au menționat că este vorba de un minor, de o femeie însărcinată, un bărbat dependent de insulină, o pacientă cu probleme oncologice cu un copil mic în îngrijire șamd.

Ce spune MAE

După acuzațiile Dacianei Sârbu că fiica ei, Irina, minoră, a fost dată jos din autobuzul care ar fi trebuit să o transporte la aeroport pentru acest zbor pentru că ar reprezenta „o vulnerabilitate de imagine”, atât ministra Afacerilor de Externe, cât și purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea au declarat, în mai multe rânduri, că au fost respectate toate criteriile de selecție. Mai precis, că prioritari sunt copiii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

„Priorităţile absolute pentru zborurile de evacuare şi pentru alte categorii de zboruri, în măsura în care echipele consulare pot să faciliteze prezenţa lor pe aceste zboruri fie comerciale, fie chartere sunt aceleaşi.

Şi este vorba de persoanele care sunt la risc. Persoanele care sunt la risc, în sens consular, sunt considerate persoanele care sunt copii, persoanele cu probleme medicale şi persoanele care sunt... o femeie gravidă nu e o problemă medicală, dar este o persoană la risc.

Deci, acestea sunt categoriile, acestea au fost din prima zi, nu s-au schimbat niciodată, nu se vor schimba niciodată, sunt în mod în natural. Acestea sunt, de altfel, cazurile care fac obiectul asistenţei consulare oferită de România sau alte state în mod curent”, a declarat Ţărnea.

La întrebarea: „Sunteţi sigur că toţi pasagerii care au urcat ieri la bordul acelui zbor din Oman la Bucureşti au respectat aceste criterii? Sunteţi absolut sigur de acest lucru?”, Ţărnea a oferit următoarele detalii: „Sunt absolut sigur că ai mei colegi din Dubai au respectat, atunci când au făcut listele, criteriile pentru asistenţă consulară. Da, nu am nicio îndoială”.

În ceea ce privește cazul specific al Irinei Ponta, ministrul de Externe susține că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Oana Țoiu a precizat că i-a spus că înainte să facă orice modificare la componența grupului deja stabilit să se asigure că au întâietate cei din categoriile vulnerabile. Ministrul de Externe a adăugat că informația că adolescenta ar fi fost dată jos din autocar este falsă.