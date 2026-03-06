Oana Țoiu revine cu explicații: Consulul din Dubai a fost cel care i-a spus de „cazul special” al Irinei Ponta

Ministrul Afacerilor Externe a admis că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Foto: Agerpres

După mai multe explicații confuze cu privire la repatrierea Irinei Ponta și amenințarea Dacianei Sârbu că îi va face plângere penală, Oana Țoiu a revenit, vineri seara, cu explicații, într-o postare pe Facebook. Ministrul de Externe susține că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Oana Țoiu a precizat că i-a spus că înainte să facă orice modificare la componența grupului deja stabilit să se asigure că au întâietate cei din categoriile vulnerabile. Ministrul de Externe a adăugat că informația că adolescenta ar fi fost dată jos din autocar este falsă.

Oana Țoiu a revenit cu explicații privind acuzațiile care i se aduc, după ce Daciana Sârbu a anunțat, într-un interviu la Antena 3 CNN că va face plângere penală pe numele ei la DNA pentru abuz în serviciu.

Ministrul Afacerilor Externe a admis că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”.

„Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite.

Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal.

De asemenea, trebuie să se asigure că regulile stabilite și deciziile comunicate anterior în cadrele oficiale sunt respectate, căci încrederea cetățenilor este vitală într-o situație de criză.

Zborul de evacuare gratuit nu a avut modificări, din informațiile pe care le am, față de confirmările formale realizate de consulat, iar minora neînsoțită a avut la dispoziție încă de ieri opțiuni sigure de repatriere”, a scris Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Șefa diplomației românești a adăugat că este falsă informația că Irina Ponta ar fi fost dată jos din autobuzul în care se aflau mai mulți români ce urmau să fie repatriați.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare (Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă)”, a spus ministra.

Oana Țoiu a mai precizat că în conversația ei cu consulul nu a cerut niciun nume.

„Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet și în Dubai, și în Abu Dhabi, și în Muscat.

Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare și nici nu am pus nicio întrebare ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora.

Am întrebat însă ceva ce ține de responsabilitatea instituțională, dacă echipa din teren a reușit să includă pe toată lumea din criteriile stabilite, dacă a reușit să sune la toate cazurile medicale semnalate și dacă mai avem cunoștință despre alte grupuri de copii”, a scris ministra.

De asemenea, Oana Țoiu a adăugat că pe canalele de comunicare ale MAE nu a fost identificată vreo solicitare de asistență din partea părinților pentru Irina Ponta.

„Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de Ministerul Afacerilor Externe de la începutul crizei și la adresa de mail oficială a consulatului. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită, nici autonotificarea în aplicația de călătorii privind prezența pe spațiul respectiv”, a scris ministrul.

Șefa MAE a adăugat că atunci când a fost sunată ca să i se semnaleze cazuri de români blocați în Orientul Mijlociu, cei care au apelat-o „au primit de la mine, fără excepție, răspunsul de a se înscrie prin canalele oficiale comunicate de MAE și să urmărească informațiile la zi.”

Oana Țoiu a dezmințit și informațiile că în zborul Muscat-Otopeni mai existau locuri destinate României care nu au fost ocupate: „Zborul Muscat-Otopeni care a aterizat azi a fost complet ocupat pe locurile destinate României (Informația că nu existau cazuri alocate la capacitate pentru locurile alocate României a fost o informație falsă)”.

Acuzațiile aduse ministrului Oana Țoiu

Daciana Sârbu și Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că a dat ordin ca fiica lor, Irina, în vârstă de 17 ani, să fie scoasă de pe lista zborului de repatriere a mai mult români.

Daciana Sârbu a povestit, într-un interviu la Antena 3 CNN, că Irina a sunat-o și i-a spus că a fost dată jos din autobuzul care îi transporta în români pentru că ar fi reprezentat o „vulnerabilitate” din pricina numelui ei de familie.

„Azi, când au transferat-o de la Abu Dhabi la Consulat, pentru că ni s-a spus că există acest zbor şi criteriul este să fie minoră şi neînsoţită, pentru că mai erau copii majori în aceeaşi situaţie cu Irina... Am zis ok. Se poate? Se poate. Ok, copilul o să fie la 9:00 la Consulat.

La 11:00 m-a sunat plângând. M-a sunat şi mi-a spus: 'Nu mai pot să urc, nu mi se mai dă voieț. Ei nu i s-a dat nicio explicaţie. (...) Mi s-a dat această explicaţie: este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion. Şi eu am pornit acest scandal, ca mamă a Irinei. Copilul meu nu are vină”, a spus Daciana Sârbu, care a anunțat că îi va face plângere pentru abuz în serviciu Oanei Țoiu.

Irina Ponta, care se afla în Emiratele Arabe Unite, pentru a vizita o universitate, a rămas singură la Consulatul României. Adolescenta s-a întors astăzi în România, cu un avion de linie, care a decolat din Dubai.

Anterior postării din această seară, Oana Țoiu a confirmat, în conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre „respectarea criteriilor, atât pentru prezența în autocar cât și în avion”, fără să spună dacă a avut o discuție despre situația Irinei Ponta specific.