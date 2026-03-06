MAE dă alte explicaţii confuze în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta: Doamna de care vorbiţi nu apare pe listele consulare

MAE a transmis că fiica lui Ponta nu apare pe listele consulare. Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat, vineri, în scandalul repatrierii din Emirate a fiicei lui Ponta, care, joi, n-a fost primită în autocarul care ducea la aeroport, că minora de 17 ani nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză.

”Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă.

Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată", a afirmat Ţărnea, care a adăugat că niciun minor român n-a fost lăsat singur:

”Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur. (..) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a completat Andrei Ţărnea.

Ţărnea, despre procedura MAE

"Există o listă de solicitări de asistenţă consulară. Consulii sunt obligaţi să cheme la un zbor de evacuare persoane care apar în acel sistem. În consecinţă, nu te poţi prezenta la Consulat. Înţeleg circumstanţele perfect, dar nu funcţionează aşa un mecanism de evacuare. Listele le fac echipele consulare.

La MAE nu avem cea mai generoasă reţea de echipe consulare şi diplomatice. O mie şi ceva de cetăţeni sunt în ţară pentru că echipele consulare fac tot, 24 de ore din 24. Din punctul meu de vedere fac minuni.

(n.r. - spuneaţi că această minoră nu există pe lista MAE, în teorie nu a fost cerută asistenţă) Cred că am spus asta de 50 de ori astăzi.

(n.r. - cum de a reacţionat doamna ministru?) Pentru că aţi scris dvs. la toate televiziunile. A postat pe propriul ei Facebook.

(n.r. - doamna ministru a ştiut că fata se afla pe acea listă sau nu când a venit la conferinţa de presă, ieri?) Doamna ministru a vorbit de liste într-un singur context. Ea a spus că listele se fac în baza unor principii şi regulamente care sunt cunoscute. A vorbit despre principiile pe care se organizează evacuări. Nu a vorbit despre persoane", a declarat Andrei Țărnea.

Fiica lui Ponta ar fi fost o "vulnerabilitate"

Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ”o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fata a rămas în consulatul României, singură, și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.

Oana Țoiu a confirmat, în conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre ”respectarea criteriilor, ataât pentru prezența în autocar cât și în avion”.

Daciana Sârbu îi face plângere penală Oanei Ţoiu

Daciana Sârbu a declarat, joi seară, la Antena 3 CNN, că va formula o plângere penală împotriva Oanei Ţoiu, după ce ministra de Externe ar fi blocat repatrierea fiicei ei şi a lui Victor Ponta din Emirate.

"Sper să mă cunoască doamna Ţoiu de azi pe mine. (n.r. - ce înseamnă, îi faceţi plângere penală?) Da, bineînţeles, pentru abuz în serviciu. Nu renunţ, copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic. Copilul plângea şi spune că nu mai suportă: Vreau acasă, nu cred c-o să mai ajung niciodată", a spus Daciana Sârbu.