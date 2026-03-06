Ciucu povesteşte cum un primar l-a îndemnat să investească în imobiliare, în Dubai: Acolo nu întreabă nimeni de unde provin banii

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a transmis, vineri seară, în contextul războiului din Orientului Mijlociu, cum primarul unui oraş important din România l-a îndemnat, în urmă cu 3 ani, să facă investiţii imobiliare în Dubai. "Nu-i precizez nici genul și nici partidul persoanei cu pricina. Ar fi prea evident. Naviga pe diferite grupuri cu oportunități imobiliare din Dubai și mă îndemna ṣi pe mine... cică îmi dădea un pont. Mie", a postat Ciucu pe Facebook, adăugând: "Abia zilele astea am înțeles de ce: pentru că acolo, "la Dubai", nu le pasă și nu îi întreabă nimeni de unde provin banii".

"În urmă cu vreo trei ani am interacționat cu o personă care și acum ocupă funcția de primar al unui municipiu important din țară. Nu-i precizez nici genul și nici partidul persoanei cu pricina. Ar fi prea evident.

Naviga pe diferite grupuri cu oportunități imobiliare din Dubai și mă îndemna ṣi pe mine... cică îmi dădea un pont. Mie.

Mie, singurul primar al unei capitale din UE (sau Europa?) care locuiesc într-un bloc în care, seara când ajung acasă, urc în lift cu migranți. Nu livratori, ci vecini de scară. Nu am nicio problemă cu asta, sunt oameni decenți, cu bun simț. Eu mi-am făcut alegerile cu mult timp în urmă.

Am un salariu bun, nu sunt sărac. Nici înainte de politică nu am fost sărac. Dar de dus bani prin Dubai... Și nici nu am 8 case. Și nici nu o să am.

Revenind la Dubai... M-am întrebat și eu, ca tot omul, care-i faza cu Dubaiul. De ce ar cumpăra cineva proprietăți sau ar studia in Emirate?

Abia zilele astea am înțeles de ce: pentru că acolo, "la Dubai", nu le pasă și nu îi întreabă nimeni de unde provin banii", Ciucu.