Reacția lui Kelemen Hunor, după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban: „Este un mesaj către întreaga națiune maghiară”

Precizările liderului UDMR vin după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban. Foto: Facebook/Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat ferm amenințările lansate de președintele Volodimir Zelenski la adresa premierului Viktor Orban. Liderul formațiunii maghiare a declarat că președintele ucrainean a depășit o linie roșie, iar astfel de declarații „nu își au locul în dezbaterea politică”. Mai mult, Kelemen Hunor a atras atenția că atunci când este amenințat premierul Ungariei, mesajul este către toată națiunea maghiară.

Kelemen Hunor a subliniat că atunci când există deja o situație tensionată, astfel de declarații nu fac decât să sporească tensiunea.

„Există o linie care nu poate fi depășită, nici măcar în cazul unei divergențe politice. Amenințarea cu moartea prim-ministrului unei țări este o astfel de linie. Este inacceptabilă și trebuie condamnată fără echivoc.

Amenințarea președintelui Zelenski nu este îndreptată doar către Viktor Orbán. Pentru că atunci când prim-ministrul Ungariei este amenințat, este un mesaj către întreaga națiune maghiară.

Într-o situație deja tensionată, retorica amenințătoare nu ajută, ci doar sporește tensiunea. De aceea este important să se afirme clar: astfel de declarații nu își au locul în dezbaterea politică”, a spus președintele UDMR.

Precizările liderului UDMR vin după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor pe care Orban l-a blocat prin dreptul său de veto.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor”, a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Declarațiile președintelui Zelenski au fost condamnate și de Comisia Europeană, care le-a catalogat drept „inacceptabile”.