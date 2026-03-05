Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial

sursa foto: Administrația Prezidențială

Partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, și soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka, au avut, joi, o întâlnire în cadrul vizitei oficiale pe care Nicușor Dan o efectuează în Polonia.

Cuplul prezidențial român a fost primit de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și de soția acestuia, în contextul Zilei Solidarității româno-polone. După ceremonia de primire de la Palatul Prezidențial și discuțiile bilaterale, cei doi lideri au subliniat că România și Polonia sunt parteneri strategici pe Flancul Estic, cu viziuni similare în UE și un sprijin ferm pentru parteneriatul transatlantic, pe care îl consideră esențial pentru securitatea Europei.

În dialogul cu omologul său, președintele României a pus accent pe cooperarea de securitate în regiune (Marea Neagră – pentru România, Marea Baltică – pentru Polonia), pe dezvoltarea industriei de apărare și pe posibilitatea de achiziții și producție comună de echipamente militare.

Pe agenda întâlnirii au fost și cooperarea economică și investițiile, coordonarea pentru Summitul B9 din mai, de la București, precum și subiecte de politică externă precum Ucraina și Republica Moldova.