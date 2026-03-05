Casa unui șef Yakuza a fost scoasă la vânzare în Japonia, dar va dori cineva să o cumpere? „Nu știi niciodată ce e îngropat în grădină”

Kunio Inoue este liderul Kobe Yamaguchi-gumi, o facțiune desprinsă din cel mai mare sindicat yakuza din Japonia FOTO: Asahi.com/ Getty Images

O vilă înconjurată de ziduri, situată într-una dintre cele mai râvnite suburbii ale orașului Kobe, urmează să fie scoasă la licitație prin ordin judecătoresc, însă trecutul ei controversat ar putea descuraja potențialii cumpărători.

Casa cu două etaje a fost mult timp locuința lui Kunio Inoue, liderul Kobe Yamaguchi-gumi - o facțiune desprinsă din cel mai mare sindicat yakuza din Japonia - și este vândută după ce judecătorii l-au considerat responsabil pentru infracțiuni comise de unul dintre subordonații săi, într-un caz rar care testează legile Japoniei împotriva crimei organizate, relatează South China Morning Post.

Curtea de Apel din Osaka a emis decizia anul trecut, în baza legislației cunoscute în mod obișnuit drept „procesele împotriva șefilor de bande”, care le permite victimelor să ceară despăgubiri direct liderilor sindicatelor criminale pentru infracțiunile comise de membrii acestora.

Judecătorii i-au ordonat lui Inoue să plătească 270 de milioane de yeni (1,72 milioane de dolari) despăgubiri pentru pierderi parțial legate de evaziunea fiscală comisă de un membru al grupării sale. Pentru că plata nu a fost efectuată, o instanță inferioară a dispus confiscarea proprietății și programarea unei licitații forțate, stabilită acum pentru 14 aprilie.

Experții juridici spun că este pentru prima dată când acest cadru legal este folosit pentru a vinde casa unui șef yakuza.

„Legile se dovedesc remarcabil de eficiente”, a declarat Shinichi Ishizuka, fondatorul think tank-ului Criminal Justice Future din Tokyo și fost avocat penalist.

„Liderii grupărilor yakuza din țară sunt acum trași la răspundere personal atunci când oricare dintre membrii lor comite o infracțiune, chiar și pentru cea mai mică abatere”, a spus el. „Fiecare caz costă acum bandele, dar cazurile grave, precum acesta, le lovesc cu adevărat”.

Impunătoarea casă cu două etaje a lui Inoue a fost construită în stil japonez tradițional, cu acoperiș din țiglă și pereți văruiți în alb.

Se află pe un teren ridicat, în spatele unui zid de piatră, fiind înconjurată de garduri și plase instalate cu un singur scop: să împiedice aruncarea oricărui obiect în curtea proprietății.

Astfel de măsuri de precauție au fost luate după o serie de atacuri din ultimii ani, inclusiv un atac armat dintr-o mașină în 2022, o tentativă de incendiere în 2023 și un incendiu major în ianuarie 2025, care a distrus mai multe construcții exterioare și două mașini.

Situată la 15 minute de mers cu mașina de centrul orașului Kobe, proprietatea ocupă 2.200 de metri pătrați de teren și are o valoare de piață estimată la 70 de milioane de yeni. Instanța a stabilit un preț minim de 52 de milioane de yeni (330.000 de dolari).

Casa ar putea să fie vândută cu greu chiar și la acest preț, a spus Ishizuka, amintind de vânzarea eșuată a sediului bandei Kudo-kai din Kitakyushu în 2011. Clădirea respectivă, despre care s-a spus că avea candelabre, podele din marmură și o ușă frontală întărită cu oțel, a rămas mult timp pe piață până când o corporație medicală a cumpărat-o și a transformat-o într-o unitate de asistență socială, potrivit ziarului Nishinippon Shimbun.

„Era o clădire frumoasă și mare, într-o locație bună, dar nicio companie nu voia să o cumpere, iar nicio persoană bogată nu o dorea, din cauza asocierii sale cu cel mai periculos grup yakuza din Japonia”, a spus Ishizuka.

Istoria violentă a grupării Kobe Yamaguchi-gumi ar putea descuraja în mod similar cumpărătorii casei lui Inoue, a adăugat el, amintind de scindarea din 2015 de gruparea Yamaguchi-gumi, care a declanșat ani de conflict între cele două sindicate și a lăsat cel puțin 90 de morți. Cele două părți au ajuns anul trecut la un armistițiu fragil.

Licitația are loc într-un moment în care influența lui Inoue continuă să scadă. Kobe Yamaguchi-gumi are acum aproximativ 120 de membri, față de aproape 3.000 atunci când a fost fondată în 2015, potrivit relatărilor din presă.

Oricine s-ar gândi să cumpere proprietatea ar proceda probabil cu prudență, în cazul în care bandele rivale nu ar ști că Inoue nu mai locuiește acolo, a spus Ishizuka.

În comentarii legate la un reportaj difuzat de postul TV Asahi, un telespectator a remarcat că vila este ieftină: „Totuși, cumpărătorul s-ar teme că ar putea fi împușcat sau supus unei hărțuiri persistente, iar asta îi va descuraja pe oameni să o cumpere. Cred că acest loc ar trebui demolat, terenul curățat și apoi vândut”.

Un altul a remarcat prețul suspect de mic, spunând: „Nu știi niciodată ce e îngropat în grădină”.