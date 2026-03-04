Aproape 400 de profesori au demisionat după "Legea Bolojan", care a modificat structura normelor didactice

Din toamna lui 2025, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educației a anunțat că aproape 400 de profesori și-au dat demisia în perioada septembrie - decembrie 2025, potrivit unui răspuns transmis de instituție în urma unei interpelări parlamentare, informează edupedu.ro. Solicitarea a vizat atât numărul cadrelor didactice care au acceptat diminuarea normei de predare, cât și numărul celor care au demisionat în anul școlar 2025 - 2026, ca urmare a Legii nr. 141/2025, cunoscută drept "Legea Bolojan". Cei mai mulţi dintre profesorii care au demisionat erau angajaţi pe perioadă determinată.

Mai exact, este vorba despre 367 de profesori care și-au dat demisia între septembrie și decembrie 2025. Dintre aceștia, 114 erau cadre didactice titulare sau debutante, iar 253 erau angajați pe perioadă determinată sau pe durata viabilității postului.

Din toamna anului trecut, norma de predare a profesorilor a crescut, în medie, cu două ore. Modificarea face parte din Legea nr. 141/2025, denumită "Legea Bolojan", care a adus schimbări și completări Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

"În perioada septembrie - decembrie 2025 au demisionat din învăţământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care, 114 cadre didactice titulare şi debutante şi 253 de cadre didactice angajate pe perioadă determinată și pe durata viabilității postului", se arată în răspunsul Ministerului Educației și Cercetării.

Oficialii din învăţământul românesc au mai precizat că 56 de profesori au norma incompletă în anul școlar 2025 - 2026:

"Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, un număr de 56 cadre didactice funcţionează cu normă încompletă în anul şcolar 2025-2026, din care, 45 cadre didactice titulare şi debutante şi 11 cadre didactice angajate pe durata viabilității postului", s-a mai transmis în document.

Ministerul Educației a mai făcut următoarele precizări:

"Constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează în baza planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unitățile de învăţământ aprobate cu sau fără modificări de către consiliul de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Oferta de curriculum la decizia şcolii nu trebuie să ducă la depășirea numărului maxim de ore pe săptămână stabilit prin planurile-cadru de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării".