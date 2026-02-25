Profesorii și studenții vor protesta azi la Cotroceni. Revoltă după replica lui Bolojan că "nu de diplome ducem lipsă"

Sute de profesori și de studenți protestează miercuri de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni. FOTO: Facebook Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Criza din educație se adânceşte. Sute de profesori și de studenți protestează miercuri de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni și cer să fie primiți de președintele Nicușor Dan la discuţii. De asemenea, liderul Federației "Spiru Haret", Marius Nistor, i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, care a spus că "nu de diplome ducem lipsă".



Nemulțumiți că Educația nu are ministru din decembrie, anul trecut, şi că interimarul Ilie Bolojan îi ignoră, profesorii avertizează că în mai puțin de o lună, chiar în timpul simulărilor, ar putea intra în grevă generală.

Studenții sunt şi ei nemulţumiţi că taxele le-au fost majorate până la 3.500 de lei şi că le-au fost tăiate bursele.



Şi la Cluj-Napoca va avea loc un protest, în faţa Universităţii Babeș-Bolyai. Preşedintele Federaţiei "Spiru Haret", Marius Nistor, a declarat la Antena 3 CNN că, acum două luni, Nicuşor Dan le-a făcut profesorilor o promisiune, pe care preşedintele încă nu a respectat-o.



De asemenea, Marius Nistor i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, care a spus că "nu de diplome ducem lipsă".

Marius Nistor, liderul Federației "Spiru Haret": "Ne pregătim de protest la Cotroceni, pentru că vrem să-i amintim lui Nicușor Dan că s-a angajat ca, în două luni, să discutăm și să fie corectate efectele. După patru luni, nu ne-am văzut. Vrem să-i reamintim că are obligații față de elevi și profesori.

În ceea ce-l privește pe domnul premier: în momentul în care premierul a spus, deranjant pentru noi, „nu avem nevoie de diplome”, ar fi trebuit să tacă, să nu comenteze, să plece ochii în pământ, fiindcă este înconjurat de oameni care au făcut sport național din diplome obținute așa cum știm foarte bine. Nu și-a clarificat problema plagiatului, iar cei care au putere de decizie nu aduc nici măcar diploma de bac. Și totuși ne acuză pe noi, cei care aducem noutate în învățământ. Asta le permite premierul".