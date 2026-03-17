Mesaj Ro-Alert trimis, marţi seară, locuitorilor din Tulcea, din cauza războiului din Ucraina. Oamenii sunt sfătuiţi să stea în case

Marţi, la ora 19:17, locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert în care erau avertizaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în urma identificării de către structurile cu rol de apărare și monitorizare a granițelor României din cadrul MApN. În noaptea de luni spre marţi, în contextul războiului din Ucraina, 21 de drone s-au îndreptat spre România, însă niciuna nu a pătruns în spaţiul nostru aerian, a anunţat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

"Mesajul RO-Alert are scopul de a informa populația din zona de interes și de a transmite măsuri de siguranță și adăpostire în cazul în care situația o impune.

Reamintim faptul că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse ci obiective de pe teritoriul ucrainean aflate pe malul stâng al Dunării și al Brațului Chilia Veche.

Rugăm populația să adopte un comportament responsabil, să urmeze recomandările transmise de autorități, să se informeze din surse oficiale și verificate, să nu intre în panică și să ceară ajutorul la numărul unic de urgență 112 în cazul în care situația o impune", au transmis autorităţile.

Bucăți de drone în zona localităţii Plauru din Tulcea

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marți că nu mai puţin de 21 de drone s-au îndreptat spre România, în noaptea de luni spre marţi, însă niciuna nu a pătruns în spaţiul aerian românesc.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că mai multe bucăți de drone s-au prăbuşit în zona localităţii Plauru din Tulcea. De asemenea Armata a ridicat două aeronave F-16.

"Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă.

Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii", a declarat Radu Miruţă jurnaliștilor la Parlament.