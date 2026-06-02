Descoperire şocantă în Maramureş. Trupul unui băiat de 15 ani a fost găsit pe un câmp, la marginea localităţii

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Sursa foto: Facebook/Poliţia Română

Polițiștii din Maramureș au deschis o anchetă după ce trupul unui băiat de 15 ani a fost găsit pe un câmp de la marginea localității Cicârlău. Oamenii legii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul minorului. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional!

Descoperirea şocantă a avut loc cu o zi în urmă, chiar de Ziua Internațională a Copilului. La scurt timp după ce s-a făcut un apel la numărul de urgenţă 112, poliţiştii maramureşeni s-au deplasat la faţa locului şi au identificat persoana în cauză, fiind vorba de un adolescent, în vârstă de 15 ani.

"În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violenţă", a transmis IPJ Maramureş marţi, într-un comunicat.

Trupul băiatului a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Maramureş pentru efectuarea necropsiei.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localităţii Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale", au mai precizat cei de la IPJ Maramureş.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.