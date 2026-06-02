Un poliţist din Piatra-Neamţ a fost înjunghiat mortal de fiul său, pe o stradă din oraş

Anchetatorii urmează să stabilească motivul care a stat în spatele crimei.

Scene şocante au avut loc luni seara, pe o stradă din Piatra-Neamţ. Un poliţist de la Serviciul de Permise auto şi Înmatriculări a fost înjunghiat mortal de fiul său, în vârstă de 22 de ani. Ucigaşul a fost dus la audieri. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

Momentele teribile s-au înregistrat în această seară, cu puţin timp înainte de ora 21:00, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra-Neamţ. Martorii au povestit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamţ, ar fi fost lovit în repetate rânduri cu cuțitul chiar de băiatul său.

În prezent, tânărul este în custodia poliţiştilor, urmând a fi administrate măsurile procedurale.

"La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamţ, a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani.

La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul bărbatului", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Neamţ într-un comunicat.

Cercetările în acest caz şocant au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ.