Imaginile din satelit arată că Iranul a lovit 20 de obiective militare ale SUA în Orientul Mijlociu, de la începutul războiului

Iranul a produs daune la 20 de obiective militare americane de la începutul războiului, arată imagini din satelit și înregistrări video analizate de BBC, ceea ce sugerează că atacurile au fost mai ample decât s-a recunoscut public.

Iranul a țintit obiective-cheie din opt țări din Orientul Mijlociu de la sfârșitul lunii februarie, provocând pagube de milioane de dolari unor sisteme de apărare anti-aeriană de ultimă generație, aeronave de realimentare și radare.

Iranul a atacat atât baze americane, cât și instalații militare comune, ca represalii pentru bombardamentele din Iran și Liban din ultimele trei luni. Pentagonul spune că a lovit peste 13.000 de ținte în Iran de la începutul Operațiunii Epic Fury.

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, a încercat să evidențieze succesul armatei sale în lovirea obiectivelor americane. Într-o declarație făcută marți, el a susținut că Orientul Mijlociu nu mai este un „loc sigur” pentru bazele americane.

Deși Casa Albă a susținut în repetate rânduri că armata Iranului a fost aproape distrusă, analiștii spun că pagubele observate la obiectivele americane sugerează că ripostele Teheranului au fost mai precise și mai ample decât au recunoscut anterior oficialii americani. Un oficial american din domeniul apărării a refuzat să comenteze constatările BBC, invocând „motive de securitate operațională”.

Pagube de zeci de miliarde de dolari

SUA au încercat să limiteze analiza prin satelit a conflictului, cerând Planet, un furnizor important de imagini satelitare, să impună o restricție „pe termen nedeterminat” asupra imaginilor noi din Iran și din cea mai mare parte a Orientului Mijlociu. Compania și-a justificat decizia spunând că vrea să se asigure că imaginile sale nu sunt folosite „de actori adversari pentru a viza personal aliat și partener NATO, precum și civili”.

BBC a folosit imagini din satelit de la alți furnizori internaționali, combinate cu imagini mai vechi de la Planet, pentru a urmări pagubele provocate de atacurile iraniene. Obiectivele se află în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Kuweit, Irak, Iordania, Bahrain și Oman. Cifra reală ar putea fi mai mare, unii analiști estimând că numărul bazelor lovite ar putea ajunge la 28.

Printre echipamentele extrem de scumpe avariate s-au numărat trei baterii antibalistice de ultimă generație de la bazele aeriene Al Ruwais și Al Sader din EAU și de la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania.

Este cunoscut faptul că SUA operează doar opt baterii Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), desfășurate la baze din întreaga lume, iar fabricarea fiecăreia costă aproximativ un miliard de dolari. Fiecare baterie are nevoie de un echipaj de aproximativ 100 de militari pentru operare, în timp ce interceptorii pe care îi lansează costă aproximativ 12,7 milioane de dolari bucata.

Viceamiralul Mark Mellett, fostul șef al Forțelor de Apărare ale Irlandei, a declarat pentru BBC că aceste baterii sunt în centrul unei rețele regionale de apărare „foarte complexe”, care nu poate fi „înlocuită rapid sau ușor”.

Loviturile iraniene au afectat grav și aeronave americane de realimentare și supraveghere de la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, conform analizei experților pe imaginile din satelit, în care sunt vizibile clar aeronave avariate și cratere fumegânde.

O aeronavă a fost identificată de un analist MAIAR drept un avion de supraveghere E-3 Sentry. Presa americană a relatat că înlocuirea acestuia ar putea costa până la 700 de milioane de dolari.

În alte locuri, atacurile iraniene au vizat și baza aeriană Ali Al Salem și Camp Arifjan din Kuweit. Analiștii MAIAR au identificat în imaginile din satelit buncăre de combustibil distruse, hangare pentru aeronave și spații de cazare pentru militari, la baza care a fost lovită de mai multe ori pe parcursul conflictului.

Iar la Camp Arifjan, compania de informații pentru apărare Janes a identificat pagube extinse la echipamente de comunicații prin satelit.

Amploarea pagubelor provocate obiectivelor americane este dificil de cuantificat, dar o estimare a Pentagonului din mai plasa costul total al Operațiunii Epic Fury la 29 de miliarde de dolari — mare parte din sumă urmând probabil să fie cheltuită pentru „costuri de reparare sau înlocuire a echipamentelor” distruse în conflict. Democrații spun că aceasta este probabil o subestimare.

Raportul a mai constatat că cel puțin 42 de aeronave — inclusiv avioane de vânătoare F-15 și F-35, 24 de drone MQ-9 Reaper și un avion de atac A-10 — au fost distruse sau avariate din februarie.

Prin comparație cu echipamentele scumpe folosite de armata americană, Iranul ar fi folosit în atacurile sale asupra țintelor din Orientul Mijlociu drone ieftine, ușor de înlocuit.