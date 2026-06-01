Dubaiul se chinuie să recâștige încrederea turiștilor: Hotelurile oferă reduceri neobișnuite pentru a umple camerele goale

Dubai încearcă să refacă imaginea de destinație sigură pentru turiști. Foto: Getty Images

Traficul a revenit pe străzile din Dubai, restaurantele se umplu din nou, iar majoritatea zborurilor au fost reluate. La prima vedere, viața în unul dintre cele mai importante huburi turistice din Golf pare aproape la fel ca înainte. În realitate, însă, orașul traversează o perioadă mai complicată, scrie CNN. Deși infrastructura funcționează, încrederea turiștilor nu și-a revenit complet, iar hotelurile, companiile aeriene și industria ospitalității depun eforturi constante pentru a readuce vizitatorii.

Timp de decenii, Dubai și-a construit imaginea globală pe un avantaj rar în regiune: stabilitatea. Chiar și în perioade de tensiuni în Orientul Mijlociu, emiratul a fost perceput ca o destinație sigură și un important nod de tranzit internațional.

Acum însă, la câteva luni după conflictul din regiune care a afectat spațiul aerian din Golf și a dus la atacuri cu drone în apropierea unor obiective din Dubai, orașul se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria sa recentă - refacerea încrederii turiștilor.

Pentru mulți locuitori, viața de zi cu zi a revenit la normal. Totuși, chiar dacă mai apar ocazional incidente cu drone în Emirate, amploarea alertelor din perioada de vârf a conflictului a dispărut.

Viața revine, dar turiștii nu sunt aceiași

În zonele de lux precum Dubai International Financial Centre, restaurantele precum Zuma își recapătă treptat clienții, însă nivelul de activitate rămâne sub cel obișnuit. Chiar și ofertele promoționale sugerează că mai este loc de creștere.

În același timp, veniturile mai mici pentru o parte dintre angajați și creșterea costului vieții au dus la o reducere a consumului. Prețurile la alimente și combustibil au crescut din cauza tensiunilor din regiune și a impactului asupra transportului energetic.

Mai multe state occidentale mențin avertismente de călătorie. Australia le recomandă cetățenilor să evite tranzitul prin Emirate, Canada descurajează complet călătoriile, iar SUA recomandă prudență sporită. Deși zborurile au fost reluate în mare parte, experții spun că recâștigarea încrederii va fi mai dificilă decât reluarea traficului aerian.

Presiune pe industria hotelieră și de divertisment

Deși infrastructura turistică funcționează, efectele economice sunt vizibile. Unele hoteluri au reparat deja daune minore provocate în urma incidentelor cu drone, iar altele încearcă să atragă clienți prin reduceri sau oferte speciale.

Aeroportul Internațional Dubai rămâne unul dintre cele mai aglomerate din lume, cu peste 40 de companii aeriene active, însă traficul este mai redus decât înainte de conflict. Nici aeroportul din Abu Dhabi nu a scăpat de acest trend, deși activitatea continuă.

Experții din industrie spun că problema principală este mai degrabă psihologică decât logistică.

„Există ezitare, nu o pierdere fundamentală de încredere în Emirate”, explică operatori din turism, care spun că percepția generală asupra Orientului Mijlociu influențează deciziile turiștilor.

Unii antreprenori din turism susțin că există o diferență majoră între modul în care este percepută situația în presa internațională și realitatea din Dubai, unde atracțiile și activitățile funcționează normal.

Totuși, se recunoaște o încetinire a activității, amplificată și de apropierea sezonului de vară, tradițional mai slab din cauza temperaturilor ridicate.

Reduceri, promoții și măsuri de sprijin

Pentru a stimula cererea, multe hoteluri au lansat reduceri și pachete promoționale rar întâlnite în ultimii ani. Unele unități oferă discounturi de până la 20%, pachete „workation” pentru cei care lucrează de la distanță sau chiar tarife lunare foarte scăzute în comparație cu perioada de boom turistic.

În sectorul de lux, unele resorturi au introdus bonusuri de tip credit de consum egal cu valoarea cazării, care poate fi folosit în restaurante, spa-uri sau activități.

În același timp, autoritățile au adoptat măsuri de sprijin, inclusiv reducerea unor taxe hoteliere și amânarea anumitor plăți pentru operatorii din turism.

Specialiștii în turism spun că miza principală pentru Dubai nu este doar revenirea turiștilor, ci reconstrucția percepției de „destinație sigură”, care a stat la baza dezvoltării sale turistice timp de decenii.

Chiar dacă pe termen lung perspectivele rămân solide, revenirea completă depinde de stabilitatea regională și de modul în care orașul reușește să convingă vizitatorii că este în continuare un refugiu sigur într-o zonă tensionată.