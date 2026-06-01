China va elibera în premieră cărți de identitate pentru roboții umanoizi. Ce reprezintă codul unic de 29 de cifre

China a dezvăluit un sistem național inovator care introduce un act de identitate digital valid în sectorul roboticii umanoide aflat în rapidă expansiune, atribuind fiecărei mașini un cod de identitate de 29 de cifre pentru a permite trasabilitatea și o guvernanță sigură, potrivit ilsole24ore.com.

Inițiativa stabilește un cadru unificat pentru siguranța, responsabilitatea și guvernanța standardizată și funcționează pe o platformă națională de servicii complete de gestionare a ciclului de viață pentru roboții umanoizi, lansată la Beijing.

Platforma, condusă de organismul de standardizare al Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației (Miit), servește drept coloană vertebrală operațională pentru noua specificație de reglementare, care impune ca fiecărui robot umanoid să i se atribuie un cod de identitate unic.

Dezvoltat de principalele organisme naționale de standardizare, acest identificator digital servește ca o carte de identitate completă pentru fiecare mașină. Acesta permite trasabilitatea de la un capăt la altul pe tot parcursul vieții robotului - de la producție și vânzare până la utilizarea zilnică și reciclarea finală.

Codul de 29 de cifre este structurat meticulos în patru segmente: un cod de țară de 2 cifre, un cod de companie de 4 cifre, un cod de model de 6 cifre și un număr de serie de 17 cifre.

O industrie în expansiune

Împreună, aceste elemente formează baza unui sistem de trasabilitate, permițând identificarea și urmărirea precise.

Această mișcare este concepută pentru a aborda probleme fundamentale de siguranță, management și guvernanță, accelerând în cele din urmă aplicarea practică a roboților umanoizi. Actualizarea reglementărilor vine într-un moment critic: industria roboților umanoizi din China a cunoscut o creștere explozivă, cu peste 500 de companii concentrate în centre naționale. Această expansiune rapidă a declanșat, de asemenea, probleme, inclusiv codificarea fragmentată între diferiți producători.

Noul standard impune o regulă strictă „fără cod, fără acces la piață”. Toți roboții vânduți sau distribuiți la nivel național trebuie înregistrați, iar producătorii sunt obligați să retragă produsele dacă se constată defecte comune, în timp ce recondiționarea și revânzarea roboților casați sunt strict interzise.

China este prima țară care introduce acest sistem

Platforma creează un mecanism de guvernanță în buclă închisă. Acoperind cercetarea și dezvoltarea, producția, întreținerea și reciclarea, sistemul - potrivit autorităților de reglementare din Beijing - asigură prevenirea riscurilor și trasabilitatea clară a responsabilităților până la sursă.

Globalizarea de înaltă calitate a roboților umanoizi necesită un sistem de management standardizat cu reguli unificate. Peste 100 de companii s-au înscris în program, emițând coduri complete ale ciclului de viață pentru peste 28.000 de unități, distribuite pe 200 de modele de produse.

Inițiativa nu numai că oferă baza tehnică pentru recunoașterea reciprocă internațională și circulația transfrontalieră, dar consolidează și rolul Chinei în stabilirea standardelor globale și a competitivității în industrie.