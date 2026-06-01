O femeie și-a afișat salariul pe un panou publicitar, în oraș. „Nu are de ce să-mi fie rușine cu banii aceștia”

Pe un panou publicitar din Anvers, apare Maura Nachtergaele, o directoare generală de 33 de ani, iar lângă fotografia ei este trecut salariul lunar brut, de 10.000 de euro. FOTO: Captura Youtube

Un panou publicitar neobișnuit a apărut într-un parc din Anvers, Belgia. Pe afiș apare Maura Nachtergaele, o directoare generală de 33 de ani, iar lângă fotografia ei este trecut salariul lunar brut, de 10.000 de euro. „Încă vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex: cu jenă și în șoaptă”, și-a motivat femeia decizia de a face public în acest mod venitul ei, scrie 7sur7.

Maura Nachtergaele, originară din Deinze, spune că, în Belgia, oamenii încă vorbesc despre bani cu jenă și preferă să nu spună cât câștigă.

Femeia a fondat la 26 de ani compania Payflip, care dezvoltă programe software pentru firme și le ajută să își organizeze mai bine politicile salariale. De șapte ani conduce compania și spune că a vrut să facă un gest vizibil pentru a sparge tabuul legat de salarii.

Ea susține că nu și-a afișat salariul pentru a se lăuda. „Nu fac asta ca să mă laud. Vreau să lansez o dezbatere despre transparența salariilor și să le arăt oamenilor că nu este nicio rușine în ceea ce câștigă”, a declarat Maura Nachtergaele.

Directoarea recunoaște că 10.000 de euro brut pe lună este o sumă mare pentru vârsta ei. Totuși, spune că nu are niciun motiv să se ascundă.

Ea afirmă că muncește mult pentru acest salariu și că e responsabilă pentru întreaga companie. În opinia ei, mulți angajați evită să vorbească despre venituri tocmai pentru că se tem de reacții negative sau de invidie.

Părinții ei au fost sceptici când au aflat că vrea să își facă public salariul și s-au întrebat ce vor spune oamenii despre faptul că, la 33 de ani, câștigă 10.000 de euro pe lună.

Maura Nachtergaele spune însă că nu este deranjată de eventualele critici. „Poate voi primi critici, dar îmi asum. Este păcat că încă vorbim despre bani cu jenă. De această mentalitate trebuie să scăpăm”, a spus ea.

Ea nu crede că fiecare angajat ar trebui să își afișeze salariul în public. În schimb, consideră că în companii și între colegi ar trebui să existe mai multă deschidere pe acest subiect. În opinia ei, lipsa de transparență îi face pe mulți oameni să nu știe dacă sunt plătiți corect. Pentru cei mai mulți angajați, salariul este principala sursă de venit, iar oamenii ar trebui să înțeleagă cum este format pachetul salarial și cum se raportează venitul lor la cel al altor colegi.

În compania Payflip, salariile sunt transparente de mai mulți ani. Angajații știu ce grile salariale există, iar aceste informații sunt trecute într-un fișier intern. Compania nu face excepții de la aceste grile și nu oferă bonusuri individuale de performanță.

Maura Nachtergaele spune că această transparență nu a creat tensiuni. Dimpotrivă, a ajutat compania la recrutare, pentru că oamenii știu de la început cât pot câștiga. Ea afirmă că angajații sunt mai liniștiți atunci când știu că regulile sunt aceleași pentru toți și că nu trebuie să se întrebe dacă au negociat mai prost decât alții.

Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană va cere angajatorilor să fie mai transparenți în privința salariilor. Maura Nachtergaele spune că schimbarea va fi dificilă pentru unele companii, mai ales pentru cele care au avut ani la rând sisteme salariale netransparente.

Ea crede că în unele firme pot ieși la iveală diferențe greu de explicat între salarii. Totuși, spune că transparența poate fi o șansă pentru angajatori să își corecteze politicile salariale.

Belgia întârzie aplicarea directivei europene privind transparența salarială. Maura Nachtergaele spune că regretă acest lucru și că tema nu ar trebui transformată într-o dispută politică. În opinia ei, transparența salariilor nu este doar o problemă administrativă, ci o nevoie socială.

Directoarea recunoaște că panoul publicitar din Anvers este și o acțiune de marketing. Totuși, spune că mesajul este unul serios, deoarece compania sa aplică deja transparența salarială de șase ani.

Payflip are acum aproximativ 50 de angajați, iar Maura Nachtergaele susține că sistemul funcționează bine.

Ea spune că panoul din Anvers este doar începutul. Mai mulți colegi ai săi urmează să își dezvăluie salariile pe rețelele sociale. Maura Nachtergaele speră ca gestul ei să îi încurajeze și pe alți lideri de companii să vorbească deschis despre salarii și să contribuie la eliminarea tabuului legat de bani.