Norvegia recuperează porţelanuri şi candelabre de pe o epavă din secolul al XVIII-lea. Imagini din misiunea arheologică subacvatică

Momentan, originea şi destinaţia navei sunt necunoscute.

Arheologii au recuperat o colecţie de porţelanuri chinezeşti şi obiecte de provenienţă europeană de pe o epavă din secolul al XVIII-lea descoperită recent în apele din largul coastelor Norvegiei, au declarat luni reprezentanţi ai Guvernului din Oslo şi ai unui muzeu norvegian, informează Reuters, potrivit Agerpres. Imaginile cu misiunea arheologică subacvatică sunt impresionante.

Printre bunurile găsite în rămăşiţele acelei nave cu pânze se aflau boluri stivuite de porţelan alb şi albastru, precum şi cupe, textile, cereale şi părţi de candelabre, a anunţat Muzeul Maritim Norvegian.

Corabia, despre care se crede că s-a scufundat în jurul anului 1750, a fost găsită de proprietarul unei firme de salvare în Strâmtoarea Skagerrak, în sudul Norvegiei, la o adâncime de aproximativ 600 de metri, au precizat reprezentanţii muzeului.

"Această descoperire nu este doar extraordinară, ci are şi o considerabilă valoare ştiinţifică şi demonstrează un progres tehnologic important în arheologia subacvatică", a declarat într-un comunicat Andreas Bjelland Eriksen, ministrul norvegian al Climei şi Mediului.

Originea şi destinaţia navei sunt, deocamdată, necunoscute, dar se lucrează în continuare pentru a se afla mai multe detalii despre epavă şi încărcătura sa, a transmis Muzeul Maritim Norvegian.