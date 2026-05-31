Un castel din Italia, care a aparţinut unui creator de modă, a fost scos la vânzare cu 5 milioane de euro

Castelul Pellegrini din Stresa, cu vedere la lac, a fost construit la începutul secolului al XX-lea şi a fost scos la vânzare pentru 5,8 milioane de euro.

Castelul Pellegrini aflat la Lacul Maggiore, în Italia, a fost scos la vânzare pentru 5,8 milioane de euro. Castelul a aparţinut creatorului de modă Gianfranco Ferré şi a fost sit al patrimoniului cultural de către Ministerul Culturii din Italia pentru valoarea sa istorică și arhitecturală.

Parcul exterior de 12.000 de metri pătrați este punctul culminant al proprietăţii, care a fost declarată bun cultural de către Ministerul Culturii din Italia pentru valoarea sa istorică și arhitecturală, relatează La Repubblica.

La începutul anilor 2000, creatorul de modă Gianfranco Ferré a achiziționat Castelul Pellegrini din Stresa de la Fundația Pellegrini. La acea vreme, designerul deținea deja Villa Vignola, o splendidă proprietate vecină, și intenționa să unească cele două proprietăți pentru a le transforma într-un complex de lux pe Lacul Maggiore, care să găzduiască clientela internațională a casei sale de modă într-o locație de vis. Cu toate acestea, la câteva luni după achiziţionare, designerul a decedat, lăsând proiectul neterminat. De atunci, proprietatea a fost numită după numele său, deși oficial se numea Pellegrini.

Castelul a rămas nelocuit, dar, în ciuda acestui fapt, valoarea sa a crescut datorită recunoașterii sale ca bun cultural de către Ministerul Patrimoniului și Activităților Culturale din Italia.

Castelul se întinde pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați, pe trei niveluri. Prezintă o dispunere simetrică, cu un turn central pătrat și două turnuri laterale mai mici, toate cu elemente neomedievale și detalii din marmură Baveno. Etajul principal, conectat la intrare printr-o scară monumentală din marmură albă de Carrara, se mândrește cu priveliști uluitoare, deși parcul exterior de 12.000 de metri pătrați este atracţia principală a reședinței. Terasat pe trei niveluri, este o vastă grădină romantică cu scări, grote, statui și elemente acvatice. Există, de asemenea, şi o anexă, o cabană rustică și chiar o plajă privată.