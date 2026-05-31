Un startup oferă curățenie gratuită în locuințe pentru a ajuta la antrenarea roboților care vor putea face treburi casnice

<1 minut de citit Publicat la 08:00 31 Mai 2026

Serviciile includ spălatul vaselor, organizarea frigiderului, împăturirea hainelor sau curățarea băii / foto: Getty Images

Un startup din domeniul inteligenței artificiale (IA) oferă curățenie gratuită în locuințe, pentru a dezvolta roboți capabili să facă treburile casnice. Serviciile includ spălatul vaselor, organizarea frigiderului, împăturirea hainelor sau curățarea băii, potrivit Business Insider.

Shift, un startup specializat în instruire în domeniul inteligenței artificiale, oferă servicii gratuite de curățenie la domiciliu, în New York.

Concret, mai multe persoane se deplasează la diverse locuințe pentru a ajuta la activitățile casnice.

Cu toate acestea, există o singură condiție: persoanele care fac curat poartă camere video pe cap, care înregistrează tot ce fac în timpul activităților casnice.

Potrivit reprezentanților startup-ului, imaginile colectate vor fi folosite pentru antrenarea roboților și sistemelor IA care ar putea realiza singure, în viitor, diverse treburi casnice.

Anunțurile sunt postate pe diverse platforme, sloganul campaniei fiind „Casa ta, curățată gratuit”.

Reprezentanții startup-ului susțin că aceste date vor ajuta la dezvoltarea unor roboți capabili să facă diverse activități casnice, încât să acopere integral costurile serviciilor de curățenie.