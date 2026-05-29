Anthropic devine cel mai valoros start-up de inteligență artificială din lume, cu o evaluare de 1 trilion de dolari

3 minute de citit Publicat la 23:17 29 Mai 2026 Modificat la 23:17 29 Mai 2026

Anthropic a depășit OpenAI. Foto: Hepta

Anthropic a atras finanțări private în valoare de 65 de miliarde de dolari, ceea ce i-a ridicat evaluarea la 965 de miliarde de dolari. Compania de inteligență artificială a depășit-o astfel pe rivala sa, OpenAI, evaluată la 730 de miliarde de dolari. Ambele companii se pregătesc pentru listarea la bursă, dar continuă să cheltuiască mai mulți bani decât câștigă, alimentând temerile privind o posibilă bulă speculativă în domeniul AI, relatează Euronews.

Compania Anthropic a anunțat joi că a obținut o finanțare privată de 65 de miliarde de dolari, ceea ce i-a crescut evaluarea la 965 de miliarde de dolari. Astfel, producătorul chatbotului Claude, înființat acum cinci ani, a devenit unul dintre cele mai valoroase startup-uri din lume, pe măsură ce se apropie de o probabilă listare pe Wall Street.

Anunțul plasează Anthropic înaintea principalului său rival, OpenAI, creatorul ChatGPT, atât în ceea ce privește valoarea de piață, cât și veniturile raportate. Compania a declarat că generează în prezent venituri anualizate de 47 de miliarde de dolari din vânzarea tehnologiei sale către persoane și organizații care folosesc Claude pentru a scrie cod și pentru a îndeplini diverse sarcini profesionale și personale.

Temeri de o bulă speculativă în domeniul AI

Anthropic a fost fondată în 2021 de foști directori ai OpenAI, iar atât aceasta, cât și OpenAI și compania SpaceX a lui Elon Musk sunt considerate candidate probabile pentru listarea la bursă. Toate trei continuă însă să cheltuiască mai mulți bani decât câștigă, alimentând temerile privind o posibilă bulă speculativă în domeniul inteligenței artificiale.

Compania cu sediul în San Francisco a precizat că noua rundă de finanțare a provenit de la firmele de investiții Altimeter Capital, Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital și Sequoia Capital.

„Această finanțare ne va ajuta să răspundem cererii istorice pe care o experimentăm, să rămânem în avangarda cercetării și să aducem Claude în și mai multe locuri unde se desfășoară activitatea profesională”, a declarat directorul financiar al Anthropic, Krishna Rao.

Tot joi, Anthropic a lansat cel mai nou model al său de inteligență artificială, Claude Opus 4.8, despre care spune că este și mai performant la programare și alte activități profesionale decât versiunile anterioare.

Creșterea rapidă a Anthropic și popularitatea tot mai mare a lui Claude au pus OpenAI în poziția de a recupera teren, în ciuda avantajului inițial pe care l-a avut prin transformarea ChatGPT într-un nume cunoscut la nivel mondial și prin declanșarea boom-ului comercial al inteligenței artificiale.

OpenAI a anunțat ultima dată, în martie, că se îndreaptă spre o evaluare de 852 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 122 de miliarde de dolari.

Elon Musk pregătește cea mai mare listare din istorie

La rândul ei, SpaceX era evaluată anul trecut la 800 de miliarde de dolari, însă valoarea sa a crescut la 1,25 trilioane de dolari după fuziunea cu compania xAI a lui Elon Musk, în februarie.

Musk a anunțat recent planuri pentru una dintre cele mai mari vânzări de acțiuni din istorie și ar putea prezenta oferta investitorilor chiar de săptămâna viitoare.

OpenAI a depășit, de asemenea, un obstacol major în calea unei eventuale oferte publice inițiale (IPO), după ce o instanță federală a respins săptămâna trecută un proces intentat de Elon Musk, cofondator și finanțator timpuriu al OpenAI.

Procesul, care a durat mai multe săptămâni, a fost intentat de Elon Musk și a avut ca obiect acuzațiile că firma și-ar fi abandonat misiunea inițială de organizație non-profit. Musk a anunțat că va face apel.

Anthropic, un rol influent la Vatican

În ciuda succesului recent, Anthropic s-a confruntat și cu dificultăți în acest an, în special cu o dispută juridică dură cu administrația președintelui Donald Trump privind utilizarea instrumentelor de inteligență artificială precum Claude în scopuri militare.

În februarie, Trump a ordonat tuturor agențiilor federale să înceteze utilizarea Claude, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că firma reprezintă un risc pentru lanțul de aprovizionare, după un conflict public neobișnuit între Pentagon și directorul executiv al companiei, Dario Amodei. Anthropic a intentat proces, iar disputa este încă analizată de două instanțe federale.

În același timp, compania a purtat discuții cu Casa Albă privind capacitățile și riscurile de securitate cibernetică ale celui mai puternic model al său, Mythos, care nu este încă disponibil pe scară largă pentru public.

Anthropic a avut, de asemenea, un rol influent la Vatican înainte ca Papa Leon al XIV-lea să ceară luni o reglementare fermă a inteligenței artificiale și ca dezvoltatorii acesteia să urmărească binele comun, nu doar profitul.

Manifestul amplu intitulat „Magnifica Humanitas”, prima enciclică a lui Leon al XIV-lea, critică în repetate rânduri concentrarea puterii și a datelor în mâinile unui număr foarte mic de actori din sectorul privat, considerând-o un pericol.