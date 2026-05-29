Șantierul naval Damen Mangalia a fost scos oficial la vânzare. Prețul de pornire e de 184 de milioane de euro

Publicat la 12:09 29 Mai 2026

Șantierul naval Damen Mangalia a fost scos oficial la vânzare, vineri, de lichidatorul judiciar al societății. Prețul de pornire al licitației este de 184,04 milioane de euro, fără TVA, sumă egală cu valoarea de piață stabilită prin evaluare.

Prima ședință de licitație competitivă cu preț în urcare va avea loc pe 29 iunie, la ora 13:00. Termenul limită de înscriere este 26 iunie.

Vânzarea vizează un singur pachet de active imobile și mobile, destinate asigurării continuării activității șantierului naval. Din pachet sunt excluse creanțele și participațiile, potrivit anunțului publicat pe CITR SPRL Filiala Constanța, în calitate de lichidator judiciar al Damen Shipyards Mangalia SA.

Activul funcțional scos la vânzare include terenuri, construcții, instalații, echipamente, obiecte de inventar, stocuri, precum și unități de cazare. Potrivit anunțului de licitație, ansamblul de active permite continuarea afacerii.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Tribunalul Constanța a dispus marți, 28 aprilie 2026, intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., marcând trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Potrivit deciziei instanței, lichidator judiciar a fost desemnat CITR S.P.R.L., una dintre cele mai mari companii din România specializate în insolvență și restructurare, care anterior a avut rolul de administrator judiciar. Aceasta va prelua integral atribuțiile de administrare ale societății și va gestiona procedura de valorificare a activelor pentru acoperirea datoriilor către creditori.

Compania Damen Shipyards Mangalia S.A. are o structură de acționariat mixtă: Statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român, pentru că „prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”.

Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

În 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru ca acesta să devină acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlului operaţional şi managerial al şantierului.