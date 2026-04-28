Damen Mangalia întră oficial în faliment, activele șantierului naval vor fi vândute: Tribunalul a dat decizia. Angajații cer ajutor

Publicat la 13:22 28 Apr 2026 Modificat la 13:22 28 Apr 2026

Tribunalul Constanța a dispus marți, 28 aprilie 2026, intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., marcând trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Potrivit deciziei instanței, lichidator judiciar a fost desemnat CITR S.P.R.L., una dintre cele mai mari companii din România specializate în insolvență și restructurare, care anterior a avut rolul de administrator judiciar. Aceasta va prelua integral atribuțiile de administrare ale societății și va gestiona procedura de valorificare a activelor pentru acoperirea datoriilor către creditori.

Hotărârea este executorie, însă poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Începe lichidarea activelor șantierului naval

Deschiderea procedurii de faliment înseamnă intrarea companiei în faza de lichidare a întregului patrimoniu. În această etapă, lichidatorul judiciar va organiza vânzarea activelor șantierului naval prin licitații publice și alte proceduri prevăzute de lege.

Decizia are un impact direct asupra activității economice din zonă și ridică semne de întrebare în privința locurilor de muncă. În perioada următoare, vor fi analizate măsuri privind personalul, inclusiv posibile concedieri colective, în funcție de evoluția procedurii.

Sindicaliștii cer statului să intervină

În acest context, Sindicatul Liber Navalistul solicită intervenția statului român, invocând caracterul strategic al șantierului naval din Mangalia.

Reprezentanții sindicali consideră că statul ar putea interveni prin:

participarea la achiziția activelor scoase la vânzare, direct sau prin companii de stat

atragerea unui investitor strategic

utilizarea unor mecanisme legale pentru protejarea capacităților industriale de interes național

Sindicatul face apel la decidenții politici să adopte rapid cadrul legislativ necesar pentru astfel de intervenții, menționând că există deja proiecte de acte normative în procedură de avizare interministerială.

„Sindicatul face apel către toți decidenții politici să adopte cât mai rapid cadrul legal care să permită statului să intervină în situațiile în care obiective industriale strategice sunt în pericol de închidere sau dezmembrare, așa cum este și cazul șantierului naval din Mangalia. Adoptarea proiectelor de acte normative aflate în procedură de avizare interministerială va permite intervenții pentru protejarea acestor capacități, evitarea pierderii lor și susținerea relansării activității prin soluții investiționale sau de preluare strategică. În lipsa unor măsuri rapide și coordonate, procesul de lichidare poate conduce la pierderea definitivă a unui obiectiv industrial strategic, cu impact negativ asupra angajaților și economiei locale.”, au transmis sindicaliștii.

Risc major pentru economia locală

Potrivit sindicaliștilor, în lipsa unor măsuri rapide și coordonate, procesul de lichidare ar putea duce la pierderea definitivă a unui obiectiv industrial strategic, cu efecte negative asupra angajaților și economiei locale.

Tot astăzi, în semn de protest față de situație și pentru apărarea drepturilor salariaților, sindicaliștii organizează o manifestație în Piața Republicii, în centrul municipiului Mangalia.

Statul român e acționar majoritar la Șantierul Naval Mangalia

Compania Damen Shipyards Mangalia S.A. are o structură de acționariat mixtă: Statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român, pentru că „prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”.

Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

În 2018, Damen a investit la Şantierul Naval Mangalia, achiziţionând pachetul majoritar de acţiuni de la Daewoo, acceptând apoi să cesioneze statului român 2% din acţiuni pentru ca acesta să devină acţionar majoritar, cu 51%, cu condiţia ca partenerul olandez să aibă controlului operaţional şi managerial al şantierului.