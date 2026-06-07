Primăria Capitalei cumpără 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, dotate cu aer condiționat și prize USB

1 minut de citit Publicat la 22:25 07 Iun 2026 Modificat la 22:25 07 Iun 2026

Proiectul este finanțat din fonduri europene / Sursa foto: Facebook/ PMB

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că va cumpăra 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, cu fonduri europene, în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public. Potrivit instituției, acestea vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video și prize USB.

„Continuăm modernizarea transportului public din #București! Vom achiziționa, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027”, a scris PMB, duminică, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției.

PMB a mai precizat că, în ultimele zile, au fost organizate întâlniri tehnice cu potențiali furnizori de vehicule, interesați de viitoarele licitații.

„Pentru a pregăti cât mai bine achizițiile, în ultimele zile am organizat întâlniri tehnice cu reprezentanții unor furnizori importanți de tramvaie și troleibuze, interesați de viitoarele licitații.

Au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility, pentru troleibuze, respectiv Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa, pentru tramvaie.

Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piață a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare.

Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient.

Furnizorii pot vizita depourile #STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă și cu condițiile în care vor fi exploatate viitoarele vehicule.

Acest lucru le permite să înțeleagă mai bine cerințele proiectelor și să pregătească oferte cât mai competitive”, a mai transmis PMB.

Noile vehicule vor fi dotate cu sisteme audio-video de informare a călătorilor și prize USB

Potrivit instituției, noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători.

Acestea vor avea:

aer condiționat;

rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă;

sisteme audio-video de informare a călătorilor

camere video;

validatoare contactless;

prize USB;

sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.

Proiectul este finanțat din fonduri europene.

„Cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte importante pentru București:

modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai,

extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea

Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru călători”, a mai precizat PMB.