Taxele pentru Canalul Panama au atins un nivel record. Navele plătesc de 16 ori mai mult decât anul trecut ca să-l traverseze

Numărul navelor care trec prin Canalul Panama și costurile de tranzit au crescut puternic în ultimele luni, în contextul cererii ridicate și al schimbărilor apărute pe rutele comerciale globale. Sursa foto: Getty Images

Prețurile pentru accesul pe cele mai aglomerate rute ale Canalului Panama au atins un nou record, în condițiile în care nivelul apei a scăzut din cauza intensificării fenomenului El Niño, iar războiul din Iran a pus probleme traficului naval, scrie Financial Times.

Licitațiile zilnice pentru rezervarea unui interval de tranzit în luna august, prin ecluzele utilizate în mod obișnuit ale canalului, au ajuns până acum la o medie de aproximativ 1,1 milioane de dolari. Suma este de peste 16 ori mai mare decât prețul mediu înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Tarifele au crescut puternic după ce bombardamentele conduse de Statele Unite și Israel asupra Iranului au început la 28 februarie și au dus la închiderea Strâmtorii Ormuz.

În același timp, fenomenul El Niño, caracterizat prin încălzirea temperaturii apei la suprafața Oceanului Pacific și care poate provoca secetă severă și ierni mai calde, a început să se intensifice în luna iunie. Anul acesta, fenomenul ar putea fi mai puternic decât de obicei, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite.

Prețurile cresc deoarece nivelul mai scăzut al apei ar urma să limiteze cantitatea de marfă pe care navele o pot transporta prin canal și ar putea determina reducerea numărului de intervale de trecere disponibile spre sfârșitul anului.

"Problema este că nivelul apei scade constant, deși în mod normal acest lucru nu ar trebui să se întâmple în perioada mai-decembrie", a declarat Ross Griffith, responsabil pentru stabilirea prețurilor transportului de mărfuri în Americi în cadrul companiei Argus.

Fenomenul El Niño din acest an a perturbat deja traficul naval pe fluvii europene precum Rinul și Dunărea, provocând anularea unor croaziere și devierea transporturilor de mărfuri.

În același timp, închiderea Strâmtorii Ormuz i-a obligat pe cumpărătorii asiatici să își majoreze achizițiile de țiței și produse petroliere de pe coasta americană a Golfului Mexic. Această schimbare a amplificat cererea și a crescut prețurile pentru tranzitul prin Canalul Panama.

În ultimele săptămâni, prețul mediu pentru utilizarea ecluzelor de dimensiuni mai mari, prin care pot trece nave cu o capacitate sporită, a ajuns la 2,5 milioane de dolari. Potrivit datelor centralizate de Argus, acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum în cadrul celor două tipuri de licitații.

Începând din 28 iulie, prețurile unor licitații individuale pentru trecerea prin ecluzele Neopanamax și Panamax au urcat până la 3,78 milioane de dolari, respectiv 2,63 milioane de dolari. Denumirile ecluzelor fac trimitere la categoriile de nave stabilite în funcție de dimensiuni și de capacitatea de transport.

Marii operatori de nave care folosesc frecvent Canalul Panama, printre care companiile de transport cu nave de marfă și cele care transportă gaze petroliere lichefiate, își rezervă de obicei din timp intervalele de tranzit, la tarife fixe. Acestea sunt, în general, mult mai mici decât prețurile medii obținute la licitații. Cu toate acestea, până la 30% din traficul total al canalului poate concura pentru intervalele scoase zilnic la licitație.

Cea mai recentă creștere a prețurilor vine după ce Autoritatea Canalului Panama a introdus, în luna iulie, noi restricții privind pescajul navelor, adică adâncimea până la care o navă încărcată se afundă în apă.

Reducerea pescajului maxim admis obligă navele să transporte mai puțină marfă, astfel încât să plutească mai sus. Măsura majorează costurile companiilor de transport și, implicit, pe cele suportate de clienții acestora. Totodată, poate conduce la formarea unor cozi mari de nave la intrările în canalul lung de aproximativ 80 de kilometri.

Trei restricții privind pescajul pentru ecluzele Panamax, anunțate în ultima lună, vor reduce adâncimea maximă admisă de la nivelul obișnuit de aproximativ 15,2 metri, la circa 14,5 metri, până la 3 septembrie.

La 3 august, 113 nave așteptau să traverseze canalul, fie pe baza unor rezervări făcute în avans, fie prin participarea la licitațiile zilnice. La 2 ianuarie, în așteptare se aflau numai 40 de nave.

Nivelul lacului Gatun ar putea continua să scadă

Nivelul apei din lacul artificial Gatun, care alimentează Canalul Panama, este mai scăzut decât media perioadei 1965-2022 și ar urma să coboare și mai mult în următoarele luni, potrivit estimărilor Argus.

Deși nivelul apei este mai ridicat decât în 2023, un an deosebit de secetos, scăderea prognozată este mult mai accentuată și se produce înaintea sezonului secetos, care începe în decembrie.

"Am putea ajunge, așadar, într-o situație chiar mai gravă decât cea din 2023", a avertizat Griffith.

Autoritatea Canalului Panama a transmis că unele nave care au traversat recent canalul au plătit la licitație sume mai mari de un milion de dolari pentru a răspunde unor nevoi comerciale specifice. Potrivit instituției, aceste valori reflectă „fluctuații temporare ale pieței” și nu reprezintă un tarif stabilit de administrația canalului.