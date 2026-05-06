Canalul Panama, noua rută de lux pentru petroliere. Companiile oferă până la 4 milioane de dolari ca să aibă prioritate la traversare

3 minute de citit Publicat la 07:49 06 Mai 2026 Modificat la 07:49 06 Mai 2026

Numărul navelor care trec prin Canalul Panama și costurile de tranzit au crescut puternic în ultimele luni, în contextul cererii ridicate și al schimbărilor apărute pe rutele comerciale globale. O navă care transporta gaz natural lichefiat a plătit 4 milioane de dolari pentru a trece înaintea altora și pentru a evita o așteptare care putea ajunge la cinci zile. În mod obișnuit, costul de trecere prin Canalul Panama este între 300.000 și 400.000 de dolari, în funcție de navă.

Autoritatea Canalului Panama a transmis că traficul zilnic s-a menținut la un nivel ridicat. În ianuarie, prin canal au trecut în medie 34 de nave pe zi, iar în martie media a urcat la 37 de nave. În unele zile, numărul tranzitelor a depășit 40.

Instituția estimează că această tendință va continua atât timp cât tensiunile din Orientul Mijlociu vor afecta transportul maritim internațional. De la începutul anului fiscal, canalul a înregistrat aproximativ 300 de treceri în plus față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea cererii a dus și la scumpirea accesului rapid prin canal

Navele care nu au rezervări pot participa la licitații pentru a obține un slot de trecere mai devreme, în loc să aștepte câteva zile în largul orașului Panama.

În ultimele săptămâni, aceste plăți suplimentare au crescut semnificativ. O navă care transporta gaz natural lichefiat a plătit 4 milioane de dolari pentru a trece înaintea altora și pentru a evita o așteptare care putea ajunge la cinci zile, scrie Los Angeles Times.

În mod obișnuit, costul de trecere prin Canalul Panama este între 300.000 și 400.000 de dolari, în funcție de navă. Pentru o trecere mai rapidă, companiile plăteau anterior între 250.000 și 300.000 de dolari în plus. Recent, suma suplimentară medie a urcat la aproximativ 425.000 de dolari, iar în cazuri urgente a ajuns la câteva milioane de dolari.

Autoritățile spun că aceste creșteri nu sunt provocate de blocaje majore la intrarea în canal, ci de schimbări rapide ale rutelor comerciale. Companiile încearcă să evite zonele instabile, în special Strâmtoarea Ormuz, afectată de tensiunile dintre Iran și Statele Unite.

„Cu toate bombardamentele, rachetele și dronele, companiile spun că este mai sigur și mai ieftin să treacă prin Canalul Panama”, a declarat Rodrigo Noriega, avocat și analist din Panama City.

Canalul Panama, care leagă Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Aproximativ 6% din comerțul global trece în mod normal prin această cale de navigație. Pe aici sunt transportate mărfuri precum piese auto, cereale și electronice, în special între China, Europa și Coasta de Est a Statelor Unite.

Totuși, canalul nu poate înlocui complet Strâmtoarea Ormuz pentru transportul de petrol. Unele petroliere sunt prea mari pentru a trece prin Canalul Panama.

Administratorul canalului, Ricaurte Vásquez, a declarat că o navă care transporta combustibil și-a schimbat ruta din cauza tensiunilor geopolitice și a fost redirecționată către Singapore. Compania care opera nava a plătit 4 milioane de dolari în plus pentru a grăbi trecerea prin canal.

Alte companii petroliere au plătit peste 3 milioane de dolari suplimentar pentru a-și accelera tranzitul, în contextul scumpirii petrolului.

În paralel, Panama este afectată direct de tensiunile din regiune. Ministerul panamez de Externe a acuzat Iranul că a sechestrat ilegal o navă sub pavilion panamez în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile de la Panama au calificat incidentul drept un atac grav la adresa securității maritime.

Analiștii avertizează că tarifele pentru trecerea rapidă prin Canalul Panama ar putea continua să crească dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se prelungesc. Prețul petrolului Brent a depășit temporar 107 dolari pe baril, față de aproximativ 66 de dolari în urmă cu un an. „Nimeni nu se aștepta ca războiul să aibă un impact atât de mare asupra comerțului global”, a spus Noriega.