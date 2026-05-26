Fără gaz și cu pene masive de curent: Cubanezii au ajuns să gătească cu lemne și cărbuni ca să supraviețuiască

Publicat la 14:04 26 Mai 2026

Locuitorii vorbesc despre foamete, epuizare și un sentiment tot mai profund de abandon. FOTO: Getty Imges

Cuba traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii, în urma penelor masive de curent și al lipsei combustibilului, agravate de sancțiunile impuse de administrația Trump împotriva regimului de la Havana. În Santiago de Cuba, al doilea cel mai mare oraș al țării, oamenii gătesc cu lemne, cărbuni, plastic sau carton în apartamente, după ce distribuția gazului pentru gătit s-a prăbușit aproape complet, iar electricitatea lipsește până la 20 de ore pe zi, potrivit unui reportaj The New York Times.

Locuitorii vorbesc despre foamete, epuizare și un sentiment tot mai profund de abandon, în timp ce infrastructura construită ca simbol al Revoluției Cubaneze se degradează accelerat.

Lipsa gazului și a curentului i-a împins pe mulți cubanezi să gătească în apartamente cu foc improvizat din cărbuni, plastic și polistiren. Yusimi Castellano, bolnavă de astm, spune că riscă să se sufoce, dar nu are alternativă, scrie sursa citată.

„N-ar trebui să gătesc cu cărbuni”, a spus Castellano, în vârstă de 58 de ani, care suferă de astm și care în ultima vreme respiră greu și tușește constant. „Dar dacă nu gătesc, mor.”

Metodele rudimentare de gătit ale lui Castellano au devenit normale în întregul complex de cinci blocuri cu 18 etaje, fiecare având câte 120 de apartamente. Complexul fusese construit în urmă cu patru decenii pentru a simboliza promisiunea Revoluției Cubaneze.

Astăzi, unii locuitori nu își mai permit nici măcar cărbuni și ajung să taie lemne pentru a putea găti în propriile locuințe.

Viața aici și în mare parte din Cuba, deja dificilă din cauza unei economii aflate de ani de zile în colaps, s-a înrăutățit și mai mult după ce administrația Trump a intensificat presiunea asupra guvernului comunist de la Havana.

Administrația americană a oprit livrările de petrol din Venezuela

Mai întâi, administrația americană a oprit livrările de petrol din Venezuela, principalul aliat economic al Cubei, după ce forțele SUA l-au capturat în ianuarie pe președintele Venezuelei.

Apoi, Donald Trump a folosit amenințarea tarifelor pentru a bloca aproape complet transporturile externe de combustibil, inclusiv cele din Mexic, un alt furnizor esențial pentru Cuba.

Guvernul cubanez susține că rezervele de petrol s-au epuizat, iar rețeaua electrică învechită devine tot mai nesigură. Țara produce petrol, dar mult prea puțin pentru propriile nevoi.

În afara Havanei, penele de curent durează acum până la 20 de ore pe zi. Lipsa energiei a declanșat o gravă criză umanitară, care a început deja să facă victime.

Principala rafinărie din Santiago a încetat să mai producă gaz petrolier lichefiat, folosit pentru gătit și obținut în mare parte din petrol venezuelean și mexican.

În decembrie anul trecut, Castellano a ridicat de la un magazin de stat de la parterul blocului o butelie mică de gaz. Acestea trebuiau reumplute lunar, însă ajunseseră deja să fie alimentate doar o dată la două luni. Din ianuarie, însă, nu s-a mai distribuit deloc gaz.

Micul dejun a devenit o raritate în locuința ei. Cum liftul nu mai funcționează aproape niciodată, băiatul care aducea pâine refuză să mai urce 18 etaje.

Familia nu are însă alternativă. De cinci ori pe săptămână, nepoata lui Castellano o ajută pe mama acesteia, Giorgina, în vârstă de 87 de ani și bolnavă de demență, să coboare scările până la un centru de zi pentru vârstnici aflat la câteva străzi distanță. După-amiaza, cele două trebuie să urce din nou cele 18 etaje.

„Țara este sugrumată”, a spus nepoata, Yailen Menéndez, în vârstă de 38 de ani.

Locuitorii sunt epuizați din cauza lipsei de somn. Pentru că nimeni nu știe când revine curentul, oamenii lasă luminile și ventilatoarele pornite. Dacă electricitatea revine brusc, lumina sau răcoarea îi trezesc pentru a putea spăla, găti sau face alte treburi înaintea următoarei pene de curent.

„Noaptea a devenit zi”, spune o vecină a lui Castellano. „Toată lumea se trezește când vine curentul ca să spele, să gătească — să facă tot.”

În timp ce multe gospodării din Havana au încă gaz tras direct în bucătării, Santiago, ca mare parte din restul țării, nu are o astfel de infrastructură.

Orașul, unde majoritatea populației este afro-cubaneză, a fost mult timp un bastion al susținătorilor guvernului, dar este mai sărac decât Havana, are un sector privat mai slab dezvoltat și primește mai puțini bani din străinătate. Cu mai puține resurse care să atenueze criza, Santiago a fost lovit puternic de colapsul economic.

O singură masă pe zi

Haydee Gómez Suárez, în vârstă de 63 de ani, care locuiește într-un alt bloc din complex, vinde pungi subțiri pentru pâine, cu echivalentul a doi cenți bucata, în fața unor brutării private. Însă cuptoarele brutăriilor funcționează electric.

„Dacă nu e curent, nu e pâine”, spune ea. „Și dacă nu e pâine, nu pot vinde nicio pungă.”

Femeia spune că a slăbit peste nouă kilograme în ultimii ani și că mănâncă doar o dată pe zi.

Apa se infiltrează prin pereții umezi ai apartamentului său degradat. Gătește cu carton și bucăți de lemn găsite în grămezile tot mai mari de gunoi.

Spală pereții bucătăriei cu găleți de apă, dar mirosul focurilor improvizate rămâne impregnat în mobilier, iar funinginea i-a înnegrit pereții.

Contrastul este uriaș față de anul 1983, când blocurile au fost inaugurate. O revistă cubaneză descria atunci complexul, construit cu tehnologie rezistentă la cutremure, drept „viitorul orașului”.

Blocurile au fost inaugurate la 30 de ani de la atacul eșuat asupra cazărmii Moncada, aflată chiar în apropiere, atac condus de Fidel Castro și transformat ulterior în simbolul începutului Revoluției Cubaneze.

Apartamentele au fost oferite familiilor rebelilor și muncitorilor unei noi fabrici textile prezentate de regim drept una dintre cele mai mari din America Latină. Fiecare clădire poartă un nume legat de campania revoluționară.

„Era imaginea unui viitor — o țară care mergea înainte spre dezvoltare și emancipare”, spune Aida Morales, cercetător în cadrul biroului istoricului orașului Santiago.

Întrebată cum arată astăzi acel viitor, femeia râde amar. „Suntem o insulă; nu poți merge nicăieri decât spre mare”, spune ea. „Și nu are cine să ne ajute.”

La lăsarea serii, Anyerman Quiñones Goicoechea, în vârstă de 40 de ani, zugrav la o companie de stat și locatar al complexului, stătea în întuneric într-un balansoar. După mai bine de 20 de ani de muncă pentru stat, spune că nu are nimic de arătat pentru asta.

„Sistemul trebuie să cadă”, spune el. „Trebuie să plece. Sau să-și schimbe felul de a gândi.”

El dă vina pentru penele de curent în principal pe regim. „Țara asta a prioritizat construirea de hoteluri, nu de centrale electrice.”