O „blocadă neoficială” a SUA sufocă Cuba: insula rămâne rapid fără combustibil

Cuba se confruntă cu prima blocadă efectivă impusă de Statele Unite de la Criza Rachetelor din Cuba și rămâne rapid fără combustibil, situație care împinge țara spre o criză umanitară și guvernul său spre pragul colapsului, potrivit unei analize realizate de The New York Times pe baza datelor privind transportul maritim și a imaginilor din satelit.

Tancurile petroliere cubaneze abia au mai părăsit țărmurile insulei în ultimele luni. Aliații bogați în petrol au oprit livrările sau au refuzat să intervină. Armata americană a confiscat nave care sprijineau Cuba. Iar în ultimele zile, vase care cutreierau Marea Caraibilor în căutare de combustibil pentru Cuba fie s-au întors fără rezultate, fie au fost interceptate de autoritățile americane.

Săptămâna trecută, un petrolier asociat Cubei a consumat combustibil timp de cinci zile pentru a ajunge în portul Curaçao, dar a plecat fără încărcătură, potrivit datelor de urmărire a navelor. Trei zile mai târziu, Garda de Coastă a SUA a interceptat un petrolier încărcat cu păcură columbiană care se îndrepta spre Cuba și ajunsese la mai puțin de 110 kilometri de insulă, arată aceleași date.

Deși președintele Donald Trump a promis să oprească orice transport de petrol destinat Cubei, administrația sa nu a numit oficial politica drept blocadă.

În practică, însă, aceasta funcționează ca atare.

Luna trecută, Trump a semnat un ordin executiv prin care amenință cu impunerea de tarife țărilor care furnizează petrol Cubei. Măsura a reușit să descurajeze alte state, precum Mexicul, care, deși ar fi dorit să ajute Cuba, au ales să rămână în expectativă.

În același timp, cea mai amplă prezență militară americană din Caraibe din ultimele decenii patrulează apele din jurul insulei, după ce a participat la blocarea transporturilor de petrol către și din Venezuela înainte ca SUA să captureze, luna trecută, liderul acestei țări, Nicolás Maduro.

Potrivit unui oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului despre aspecte operaționale, interceptarea petrolierului care se îndrepta spre Cuba săptămâna trecută a făcut parte dintr-o blocadă pe care administrația Trump nu a anunțat-o încă oficial.

„Noi, cei care urmărim de mult situația Cubei, am evitat mereu să folosim termenul de blocadă”, a declarat Fulton Armstrong, fost analist principal pentru America Latină la CIA, care studiază Cuba din 1984. „Dar este, într-adevăr, o blocadă”.

Casa Albă a refuzat să comenteze. O purtătoare de cuvânt a guvernului cubanez nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Organizația Națiunilor Unite a criticat politica SUA, considerând-o o încălcare a dreptului internațional care a amplificat suferința celor aproape 11 milioane de locuitori ai Cubei. În același timp, măsurile par să împingă guvernul comunist al insulei într-o situație tot mai fragilă.

„De la Criza Rachetelor din Cuba, aceasta este cea mai mare escaladare”, a spus Armstrong, referindu-se la confruntarea de 13 zile din 1962, când Marina SUA a încercuit Cuba. „Iar cubanezii vor trebui să decidă dacă se predau”.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat că este deschis negocierilor cu Washingtonul, promițând în același timp că va găsi modalități de a ocoli blocada.

„Depunem toate eforturile pentru ca țara să aibă din nou combustibil”, le-a spus el jurnaliștilor luna aceasta. „Trebuie să muncim foarte mult, foarte creativ și foarte inteligent pentru a depăși toate aceste obstacole”.

Pentru a înțelege dacă fluxul de combustibil către insulă continuă, The Times a realizat interviuri și a analizat imagini satelitare, registre portuare și date transmise de mai multe nave legate de Cuba.

Analiza arată că traficul petrolier către și dinspre insulă aproape s-a oprit. Totuși, a evidențiat și faptul că mai multe nave au încercat să plece în căutare de combustibil, însă toate au fost blocate de politicile administrației Trump.

Ocean Mariner

Pe 29 ianuarie, Trump a declarat stare de urgență națională, susținând că Cuba este un focar de spioni și teroriști și amenințând cu tarife orice stat care furnizează produse petroliere insulei.

În aceeași zi, un petrolier numit Ocean Mariner a acostat într-un port din Barranquilla, Columbia, potrivit datelor transmise de navă și imaginilor din satelit. A încărcat 84.579 de barili de păcură, conform companiei de analiză a transporturilor Kpler.

Ocean Mariner a fost un transportator obișnuit de petrol către Cuba, livrând chiar și ultimul transport al insulei, din Mexic, pe 9 ianuarie. Însă, când a plecat din Columbia, și-a declarat destinația drept Republica Dominicană.

Douăsprezece zile mai târziu, pe 10 februarie, și-a schimbat cursul spre Cuba.

Pe 11 februarie, la doar 65 de mile de Cuba, Ocean Mariner a făcut brusc cale întoarsă, potrivit datelor de urmărire a navelor, părând că a realizat că este urmărit.

A doua zi, o navă a Gărzii de Coastă a SUA s-a apropiat de petrolier. Echipajul Gărzii de Coastă a întrebat unde se îndreaptă, iar nava a declarat că are ca destinație Republica Dominicană, deși se afla mult în afara rutei, potrivit unui oficial american informat despre incident.

Ulterior, Garda de Coastă a navigat alături de Ocean Mariner timp de aproape două zile, escortându-l în apele Republicii Dominicane, arată datele. Nava a rămas acolo, încărcată cu combustibil, timp de mai multe zile.

Joi, o altă navă a Gărzii de Coastă a început din nou să escorteze Ocean Mariner – de această dată spre nord, către Bahamas, destinație pe care petrolierul o transmisese anterior.

Când navele americane confiscau petroliere venezuelene la finalul anului trecut, acele vase și-au dus, de asemenea, încărcătura de petrol în Bahamas.

Izolare tot mai accentuată

În Cuba, populația se confruntă cu pene frecvente de curent, lipsă de benzină și gaz pentru gătit și cu rezerve tot mai reduse de motorină, care alimentează pompele de apă ale țării. Gunoaiele se acumulează, prețurile alimentelor cresc vertiginos, școlile anulează cursuri, iar spitalele suspendă intervenții chirurgicale.

Embargoul american împotriva Cubei a complicat viața pe insulă timp de peste șase decenii, dar, potrivit tuturor evaluărilor, acesta este unul dintre cele mai dificile momente.

Jorge Pinon, fost executiv din industria petrolieră care coordonează o echipă la University of Texas din Austin ce monitorizează fluxurile de petrol ale Cubei, a estimat că rezervele de combustibil ale țării ar putea fi epuizate până la mijlocul lunii martie, ceea ce ar putea declanșa tensiuni sociale capabile să amenințe guvernul. Aproape întreaga energie a Cubei depinde de petrol și produse petroliere.

Iar Cuba pare să mai aibă puține opțiuni.

Fostul său principal furnizor, Venezuela, este acum, în fapt, sub controlul Statelor Unite. Rusia a promis recent livrări de petrol, dar navele sale nu au apărut. Alte state exportatoare de petrol apropiate de Cuba evită, de asemenea, să intervină, inclusiv Brazilia, Angola și Algeria, a spus Pinon.

„Toate aceste țări au propriile probleme”, a adăugat el. „De ce ar antagoniza Casa Albă?”

După ce Washingtonul a preluat controlul asupra petrolului venezuelean, Mexicul a rămas principalul furnizor al Cubei. Însă, după amenințările cu tarife lansate de Trump, livrările au fost suspendate. Mexicul depinde economic de Statele Unite și se află în negocieri cu Washingtonul privind un acord comercial aflat la expirare.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a încercat să mențină un echilibru delicat, trimițând ajutoare umanitare către Cuba, oferindu-se să medieze discuții și afirmând: „Nu poți sufoca un popor în acest mod.”

Gas Exelero

Analiza The Times sugerează că, în lipsa furnizorilor obișnuiți, Cuba a început să caute combustibil la unii dintre vecinii săi mai mici din Caraibe.

Pe 9 februarie, un petrolier numit Gas Exelero a plecat din Cuba către Curaçao. Călătoria de cinci zile a consumat o cantitate semnificativă de combustibil pentru o țară care deja duce lipsă de acesta, iar demersul pare să fi fost în zadar.

Nava a acostat într-un port din Curaçao timp de nouă ore, după care a plecat din nou. Conform datelor privind pescajul navei – un indicator al cantității de marfă transportate – aceasta pare să fi plecat fără încărcătură. Datele arată și că nava a acostat pe partea care permite realimentarea pentru drumul de întoarcere, dar nu încărcarea de provizii.

Autoritățile din Curacao nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Ulterior, Gas Exelero a navigat către Jamaica, unde se află ancorat în apropierea portului Kingston din 17 februarie.

Nava este cel puțin a patra cu legături cu Cuba care a ancorat lângă portul Kingston din octombrie încoace. Motivele exacte pentru care aceste nave s-au oprit acolo rămân neclare. Datele maritime și imaginile satelitare arată că vasele nu au acostat în port, situat lângă singura rafinărie de petrol din Jamaica, și nici nu au încărcat combustibil.

Ministrul de externe al Jamaicăi, Kamina Johnson Smith, a declarat săptămâna trecută că Cuba nu a solicitat să cumpere combustibil din Jamaica și că statul nu a vândut combustibil Cubei de cel puțin un deceniu. Totuși, datele comerciale arată că, până în 2023, principalul export al Jamaicăi către Cuba era petrolul rafinat.

Unele dintre nave au ancorat lângă Jamaica de mai multe ori pe an. Analiștii din domeniul transportului maritim susțin că vasele ar putea schimba echipajele din cauza logisticii complicate a operațiunilor comerciale cu Cuba.

Membrii echipajelor par, de asemenea, să fi vizitat Jamaica. Un cont de Facebook care părea să aparțină unui marinar filipinez de pe una dintre nave a publicat, în 2024, o fotografie cu 15 persoane într-o sală ce părea a fi zona de luat masa a echipajului, pregătite să mănânce lechon – purcel de lapte, un preparat festiv atât în Cuba, cât și în Filipine.

Toți purtau tricouri identice cu inscripția „Jamaica”.