Kyiv Independent: Arabia Saudită se pregătește să facă Ucrainei o ofertă „uriașă” pentru armament și drone

O companie saudită de armament a semnat un acord pentru a cumpăra rachete-interceptor ucrainene, relatează Kyiv Independent, iar guvernele celor două țări negociază în prezent o înțelegere „uriașă” pentru armament, aceasta putând fi finalizată până la sfârșitul acestei săptămâni.

Recentele atacuri ale iranienilor împotriva țărilor din Golf au schimbat prioritățile, iar statul saudit dorește să aibă noi capacități de a se apăra împotriva dronelor și rachetelor iraniene.

În prezent, armata ucraineană este singura forță militară antrenată pentru combaterea dronelor Shahed, folosite de Rusia pe frontul din Ucraina.

Sistemele de apărare Patriot sunt o metodă cost-eficientă pentru a doborî rachete, însă când vine vorba de drone, folosirea lor devine nesustenabilă, având în vedere costurile mari.

Două surse din interiorul industriei de apărare ucrainene au declarat anonim că se discută o serie de contracte importante între guvernele celor două țări.

Una dintre surse a declarat pentru Kyiv Independent că este de așteptat un „acord uriaș” între Arabia Saudită și Ucraina chiar pe 11 martie.

Cealaltă sursă a declarat pentru Kyiv Independent că un contract pentru rachete de apărare aeriană fabricate în Ucraina tocmai a fost semnat, cu un producător saudit de armament care acționează ca intermediar local.

Iranul a lansat roiuri de drone Shahed asupra vecinilor săi arabi din Golf după atacurile americane și israeliene care au început la sfârșitul lunii februarie. Apărarea aeriană a Israelului se bazează în mare măsură pe sistemul Iron Dome, în timp ce statele din Golf depind de bateriile Cheongung-II fabricate în Coreea de Sud și, cel mai cunoscut, de rachetele sol-aer americane THAAD și Patriot.

Muniția pentru astfel de sisteme de apărare aeriană este mult mai scumpă decât dronele Shahed pe care acestea trebuie acum să le doboare. Ucrainenii sunt dornici atât să promoveze valoarea dronelor interceptoare cu cost redus, cât și să oprească epuizarea stocurilor de rachete PAC-3 la nivel mondial. „Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacuri. Peste 800 au fost folosite doar în ultimele trei zile”, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă, pe 5 martie. Expertiza ucraineană în domeniul dronelor Tot pe 5 martie, Zelenski a scris pe Telegram că a primit „o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin concret în apărarea împotriva dronelor Shahed în regiunea Orientului Mijlociu. Am ordonat să fie furnizate mijloacele necesare și să fie asigurată prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară”. „Având în vedere ce se întâmplă în Iran, multe state din Golf sunt interesate de exporturi din Ucraina sau de achiziționarea tehnologiei ori de angajarea de instructori ucraineni”, a declarat Bohdan Popov, analist-șef la Triada Trade Partners, o firmă de consultanță și lobby pentru afaceri internaționale din domeniul armamentului din Ucraina, pentru Kyiv Independent. „Dar, din câte știu, nu s-a luat încă nicio decizie privind exportul a ceva, însă ambasadorii statelor din Golf au contactat deja guvernul nostru pentru a începe discuțiile”. Orientul Mijlociu s-a confruntat cu problemele sistemelor de apărare aeriană de înalt nivel mai mult decât aproape oricine altcineva. Începând din 2015, intervenția saudită în Yemen a arătat clar ce poate face un grup înarmat și determinat, dotat cu rachete fabricate în garaj, împotriva celor mai performante sisteme de apărare aeriană. Mai exact, să le epuizeze cu costuri infime. Apărarea aeriană este un subiect sensibil pentru Ucraina. După întrebările legate de eficiența dronelor interceptoare într-o iarnă în care atacurile aeriene rusești au lovit capitala Kiev, comandantul-șef ucrainean Oleksandr Sîrski a scris pe 3 martie că dronele interceptoare au făcut aproape 6.300 de zboruri și au distrus „peste o mie și jumătate de UAV-uri (drone - n .red.) rusești de diferite tipuri” în luna februarie. Flota de drone interceptoare a Ucrainei include modele precum „Octopus” de la TAF Industries, P1Sun de la Skyfall și un proiect al cofondatorului Google, Eric Schmidt, numit Merops. Wild Hornets, care produce drona interceptoare „Sting”, este probabil cel mai mare producător ca volum. „Produsul nostru este lider ca număr de ținte lovite”, a declarat un reprezentant al Wild Hornets pentru Kyiv Independent, spunând că producția actuală depășește 10.000 de unități pe lună. În ceea ce privește deciziile politice privind exportul către Orientul Mijlociu, „decizia se ia, dar noi nu participăm la proces”, a declarat reprezentantul. O tehnologie căutată Ucraina și-a controlat strict exporturile de armament pe durata războiului. Guvernul de la Kiev este în mod special preocupat de riscul ca tehnologia sa de interceptare să ajungă în străinătate. Deși oficialii ucraineni au promovat cu entuziasm interceptorii ca bază pentru posibile acorduri de amploare — în special în legătură cu rachetele PAC-3 din SUA — ei sunt extrem de reticenți în a le face publicitate. În noiembrie, Statul Major a ordonat unităților militare să nu publice fotografii sau videoclipuri cu interceptorii. „Pe piața deep tech, mulți producători privați încearcă să fure tehnologia, nu doar să o cumpere sau să facă un joint venture, ci direct”, a spus Popov. Pentru Orientul Mijlociu în special, îngrijorarea Ucrainei este influența persistentă a Rusiei în regiune. Arabia Saudită și Rusia, de exemplu, au semnat în decembrie un acord privind călătoriile fără viză. „Nu există producție directă pe teritoriul statelor arabe din Golf, deoarece regiunea este destul de problematică, din cauza influenței rusești și iraniene puternice”, a spus Popov. Dar lipsa relativă de reglementare în rândul statelor din Golf, care le face deschise la capitalul rusesc, le face și mai rapide în a colabora cu producătorii de armament din Ucraina decât armatele din SUA sau UE. Iar armatele care doresc să își consolideze dominația regională, în contextul în care SUA vizează regimuri precum cele din Iran și Siria, sunt cele mai dispuse să facă afaceri concrete cu parteneri ucraineni. Conglomeratul de apărare din Emiratele Arabe Unite, Edge, a semnat la începutul acestui an un acord pentru a cumpăra 30% din acțiunile companiei Fire Point pentru 760 de milioane de dolari. Cu un an înainte, Fire Point prezentase pentru prima dată FP-5 „Flamingo” la o conferință de apărare din Abu Dhabi, sub auspiciile unei firme britanico-emirateze numite Milanion.