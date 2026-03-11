Topirea banchizei arctice deschide calea spre "Noua Mediterană". SUA și Rusia, în alertă. Ce înseamnă pentru pământurile rare

3 minute de citit Publicat la 23:45 11 Mar 2026 Modificat la 23:45 11 Mar 2026

Gheață marină în zona Arhipelagului Svalbard, Norvegia. Foto: Getty Images

Banchiza din Arctica este pe cale să consemneze una dintre cele mai "rele" ierni înregistrate vreodată, ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om, scrie AFP, citată de Agerpres.

Bazându-se pe analiza imaginilor și datelor captate de sateliții americani, agenția franceză de presă amintește, în context, că regiunea Arcticii a ajuns în centrul tensiunilor geopolitice.

Banchiza din Arctica este gheață formată de ger la nivelul mării. Ea se topește în mod natural vara și se reface iarna.

Dar, din cauza schimbărilor climatice antropice (survenite în urma activității oamenilor, n.r.), proporția în care se realizează refacerea gheții e în scădere.

Nivelul de refacere a banchizei arctice este la cel mai scăzut nivel din ultimele patru decenii

Iarna 2025-2026 arată un nivel de reconstituire a banchizei sub cel înregistrat anul trecut, care era deja cel mai scăzut din ultimele patru decenii, potrivit datelor furnizate de National Snow and Ice Data Center (NSIDC), un observator american de referință.

Dacă tendința va continua până la sfârșitul lunii martie, această iarnă va figura în clasamentul celor mai călduroase măsurate vreodată, alături de cele din 2025, 2018, 2017 și 2016.

'Se preconizează că această iarnă va fi printre primele cinci cele mai rele pentru banchiza arctică", a declarat pentru AFP Samantha Burgess, manager strategic pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

Gilles Garric, oceanograf polar la Mercator Ocean Toulouse, e chiar mai sceptic și spune că "ne aflăm în prezent între primele trei cele mai rele ierni pentru banchiză".

"Extinderea maximă a banchizei din această iarnă ar putea fi una dintre cele mai scăzute, sau chiar cea mai scăzută, înregistrată vreodată", a a estimat, la rândul său, Seamus McAfee, purtător de cuvânt al NSIDC, într-o declarație făcută miercuri pentru AFP.

Anul trecut, banchiza arctică a atins extinderea sa maximă pe 22 martie.

Atunci, suprafația înghețată a fost estimată la 14,31 milioane de kilometri pătrați.

Până acum, în această iarnă, extinderea maximă a banchizei a ajuns la 14,22 milioane de kilometri pătrați, măsurată în data de 10 martie.

Specialiști: Sirenele de alarmă sună pentru Arctica

Creșterea temperaturilor globale afectează în mod disproporționat polii și Arctica, regiunea încălzindu-se de patru ori mai repede decât alte zone de pe Terra.

Ultimii unsprezece ani au fost printre cei mai călduroși înregistrați vreodată pe planeta noastră.

"Sirenele răsună pentru a ne avertiza că ne îndreptăm spre o planetă supraîncălzită, care va suferi devastări considerabile", spune Shaye Wolf, directoarea departamentului de științe climatice de la Centrul pentru Diversitate Biologică, un ONG din SUA.

Regenerarea deficitară a banchizei arctice ar putea să ducă deja la "o topire estivală potențial mai rapidă și mai semnificativă", avertizează și Samantha Burgess.

Spre deosebire de gheața aflată pe uscat sub forma calotei glaciare și a ghețarilor, topirea banchizei nu contribuie în mod direct la creșterea nivelului mărilor și oceanelor.

Totuși, această topire are numeroase consecințe climatice care amenință multe ecosisteme.

Multe specii, cum ar fi urșii polari și focile, depind de banchiză pentru reproducere și hrănire.

Alte efecte se pot produce, de asemenea, sub forma unei reacții în lanț.

"Există zone, de exemplu în Marea Beaufort, spre Canada, sau spre mările siberiene ale Oceanului Arctic, care nu au cunoscut niciodată expunerea la factorii atmosferici", detaliază Gilles Garric.

SUA, Rusia și Canada, rivale în zona banchizei arctice

Degradarea banchizei arctice are și consecințe geopolitice: scăderea suprafeței de mare înghețată deschide noi rute de transport maritim și permite accesul la resurse minerale.

De la revenirea sa la Casa Albă, președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a prelua Groenlanda, care aparține în prezent Danemarcei.

"Topirea gheții marine indusă de schimbările climatice transformă Arctica într-o nouă Mediterană: o resursă maritimă comună, înconjurată de state rivale", a explicat pentru AFP Elizabeth Chalecki, expertă în schimbări climatice și securitate la Facultatea de Afaceri Internaționale Balsillie din Canada.

"Există oportunități importante pentru extracția petrolului, exploatarea mineralelor critice, expediții științifice", a continuat ea, amintind de interesele Rusiei, Statelor Unite și Canadei în această regiune a lumii.