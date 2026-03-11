Viktor Orban a trimis o delegație în Ucraina ca să verifice conducta Drujba, dar Kievul anunță că sunt doar "turiști" fără mandat

Din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina. Foto: Profimedia Images

O delegație maghiară s-a deplasat în Ucraina pentru a evalua starea conductei petroliere Drujba și „a face presiuni pentru restabilirea rapidă a tranzitului de petrol către Ungaria”, a declarat, miercuri, Zoltan Kovacs, purtător de cuvânt al prim-ministrului Viktor Orban, notează Kiev Independent.

"Știm că, miercuri dimineață, un grup de cetățeni maghiari a intrat pe teritoriul Ucrainei în conformitate cu regulile generale pentru toți cetățenii din spațiul Schengen, utilizând un regim fără vize. Orice persoană în scop turistic poate intra în Ucraina din țările Schengen în acest mod”, au transmis autorităţile de la Kiev.

„Acest grup de persoane nu are statut oficial și nici nu are întâlniri oficiale programate pe teritoriul Ucrainei, așa că este cu siguranță incorect să le numim «delegație».”

Ce s-a întâmplat cu conducta Drujba

Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina, nu a mai funcționat de la sfârșitul lunii ianuarie.

Oficialii ucraineni au declarat că acest lucru a fost cauzat de un atac rusesc care a deteriorat infrastructura energetică din vestul Ucrainei, dar Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că a oprit în mod deliberat tranzitul petrolului.

„Scopul misiunii este de a reprezenta ferm interesele Ungariei la masa negocierilor și de a purta discuții substanțiale cu autoritățile energetice ale Ucrainei, ambasadorii de la Kiev și un reprezentant al Comisiei Europene”, se arată în comunicatul de presă al lui Kovacs.

Delegația este condusă de Gabor Czepek, secretarul de stat al Ministerului Energiei din Ungaria. Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat în săptămânile care au urmat suspendării transporturilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Maghiarii le-au confiscat ucrainenilor banii şi aurul

Pe 5 martie, autoritățile maghiare au confiscat două vehicule aparținând băncii de stat Oschadbank din Ucraina, în timp ce transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur din Austria în Ucraina, prin Ungaria.

Guvernul Orban a susținut că acţiunea a fost determinată de îngrijorări legate de o posibilă spălare de bani. Cu toate acestea, transportul de numerar pe uscat a devenit o practică obișnuită în Ucraina de când invazia la scară largă a Rusiei din 2022 a forțat închiderea spațiului aerian al țării.

Ucraina a numit acţiunea maghiarilor un act de „luare de ostatici”, îndemnând partenerii europeni să reacţioneze la "actele nelegale ale guvernului maghiar”. Angajații Oschadbank au fost eliberați pe 6 martie.