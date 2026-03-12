Donald Trump şi-a întrerupt discursul din Kentucky după ce unei femei din public i s-a făcut rău: "Este vreun medic în sală?"

Donald Trump, preşedintele SUA, a cerut un doctor pentru persoana căreia i s-a făcut rău în Kentucky, unde acesta a susţinut un discurs. Sursa foto: YouTube/The White House

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi-a întrerupt discursul pe care l-a susţinut miercuri, în timpul unui miting electoral din Kentucky, după ce o femeie s-a prăbuşit brusc în spatele lui. După ce a observat ce s-a întâmplat, liderul american a întrebat dacă există un medic, iar renumitul doctor Mehmet Oz a venit ca să-i acorde primul ajutor persoanei căreia i s-a făcut rău. În timp ce specialistul se ocupa de femeia care s-a prăbuşit, Donald Trump le-a cerut membrilor staffului său să difuzeze una dintre piesele sale preferate, Ave Maria, a relatat The Daily Beast.

Scenele au avut loc la nici 30 de minute după ce preşedintele SUA şi-a început discursul pregătit pentru mitingul electoral din Kentucky. Imediat ce femeia s-a prăbuşit, cei din jurul ei au cerut imediat ajutor, iar Donald Trump s-a întors spre ei şi, dându-şi seama ce s-a întâmplat, acesta a solicitat intervenție medicală.

"Este vreun medic în sală?", a spus liderul american, după care a privit agitația din spatele său. Ulterior, el a adăugat: "Luați-vă timpul necesar".

"Deci, mi se pare foarte uman momentul şi foarte în regulă", a spus Mihai Gâdea în cadrul ediţiei de miercuri seara a emisiunii "Sinteza Zilei" de la Antena 3 CNN.

În timp ce echipele de intervenție gestionau situația, Donald Trump le-a cerut membrilor staffului său să difuzeze una dintre piesele sale preferate, Ave Maria.

"Putem spune Ave Maria? Totul va fi bine. Putem pune Ave Maria?", a întrebat Donald Trump, după care s-a apropiat de zona în care se afla femeia căreia i s-a făcut rău.

"Totuşi, foarte frumos momentul, că a cerut muzică în timp ce i se acordă primul ajutor", a spus Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" de la Antena 3 CNN.

După ce femeia şi-a revenit şi s-a ridicat în picioare, preşedintele american a anunţat că aceasta a primit îngrijiri din partea doctorului Mehmet Oz, o celebritate media devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al lui Donald Trump.

"Este doctor Oz! Doctorul Oz este un specialist bun", a afirmat liderul de la Casa Albă.

Dr. Mehmet Oz, în vârstă de 65 de ani, a câştigat notorietate naţională ca chirurg cardiotoracic şi personalitate de televiziune, prezentând emisiunea "The Dr. Oz Show" timp de peste un deceniu, în cadrul căreia oferea sfaturi medicale.

În timpul discursului de miercuri, Donald Trump a afirmat că potenţialul nuclear al Iranului a fost spulberat. "În ultimele 11 zile, efectiv, am distrus Iranul", a subliniat liderul american în cadrul declaraţiilor.