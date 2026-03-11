Ședința CSAT azi, convocată de Nicușor Dan. Surse: SUA vor acces la Baza Kogălniceanu pentru alimentarea avioanelor care atacă Iranul

Publicat acum 19 minute

Departamentul de Război al SUA (Pentagonul n.red) a solicitat în scris Ministerului Apărării Naționale din România să poată utiliza unele baze aeriene românești pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN. România nu va fi implicată în acțiuni de război, potrivit surse citate.

Americanii au cerut permisiune pentru amplasarea și tranzitul unor echipamente de logistică și protecția forței. Mai exact, ni se solicită prezența unor avioane cisternă (de realimentare în zbor) și staționarea unor echipamente militare (comunicații și radar) necesare trupelor americane ce desfășoară misiuni în Orientul Mijlociu.

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu e cea mai potrivită pentru acest tip de misiuni. Din 2003, MK este punctul strategic folosit de mai multe ori de forțele militare americane pentru operațiuni în Afganistan, Irak și altele.

Între România și SUA există un Acord privind activitățile Forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, intrat în vigoare în decembrie 2005, aprobat de Parlamentul României și promulgat de președinte. În acest acord sunt prevederi foarte clare despre pre/poziționarea echipamentelor de apărare, bunurilor și materialelor.

„Noi avem un acord-cadru semnat cu Statele Unite ale Americii, la Washington, în 6 decembrie 2005, un Defense Cooperation Agreement, care a fost ratificat ulterior de Parlamentul României printr-o lege, care a devenit Legea 268 din 2006. Practic, prin această lege, Parlamentul aprobă un cadru general care permite: staționarea și rotația de forțe ale SUA în România, utilizarea de baze militare românești, cum ar fi, de pildă, cea în discuție acum, de la Mihail Kogălniceanu, sau, de ce nu, cea de la Câmpia Turzii, desfășurarea de exerciții și așa mai departe”, a explicat fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor.

Fifor a amintit că o solicitare similară din partea Statelor Unite a existat și anul trecut, în legătură cu baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

„Vă reamintesc că anul trecut a mai existat o astfel de solicitare pentru Mihail Kogălniceanu, atunci când ar fi trebuit ca aici să aibă loc realimentarea aeronavelor americane. S-a decis altfel într-un final și nu au mai venit la noi, dar, într-un asemenea context, sigur că CSAT-ul poate să dezbată și să fie pregătit cu un pas înainte vizavi de orice situație care poate să apară pe parcurs”, a mai declarat fostul ministru.