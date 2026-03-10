Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul Schwarz Group la Palatul Victoria. Ce au discutat cei doi

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 10 martie 2026, la Palatul Victoria, cu Gerd Chrzanowski, directorul executiv al Schwarz Group, una dintre cele mai mari companii de retail din lume. Discuțiile au vizat oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România, precum și promovarea producătorilor români pe piețele europene, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Prim-ministrul Bolojan a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de susținere a investițiilor, precum credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene. De asemenea, sunt disponibile pârghii de încurajare a proiectelor pentru creșterea capacităților de producție în sectorul alimentar”, se arată în comunicatul de presă transmis de Executiv.

Un alt subiect abordat la propunerea premierului Bolojan a fost legat de promovarea producătorilor români pe piețele europene.

”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat și rolul digitalizării asupra bunului mers al economiei.

„Posibilitatea de colaborare în domeniul digital și oportunitățile de investiții oferite de acest sector s-au regăsit, de asemenea, pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria. În acest context, prim-ministrul a afirmat că digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt aspecte de interes pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra bunului mers al economiei.

Premierul Bolojan a mulțumit reprezentanților Schwarz Group, Gerd Chrzanowski și Christian Groh, pentru investițiile realizate în România de această companie și a adăugat că economia națională oferă oportunități pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte pe piața românească.

Din partea Guvernului, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat la întrevedere vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin”, a transmis Executivul.