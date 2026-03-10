Parlamentul European cere reguli noi pentru AI: artiștii trebuie plătiți dacă operele lor sunt folosite la antrenarea algoritmilor

Una dintre principalele propuneri este crearea unui registru european la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. sursa foto: Getty

Parlamentul European a adoptat marți o serie de recomandări prin care le cere legislatorilor europeni să găsească o soluție „permanentă” pentru protejarea drepturilor de autor în fața utilizării de către sistemele de inteligență artificială (AI). Organizațiile din industriile creative spun că această inițiativă arată un sprijin politic puternic pentru artiști și pentru deținătorii de drepturi, scrie Euronews.

Raportul, elaborat de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului, propune ca legislația europeană privind drepturile de autor să se aplice tuturor sistemelor de inteligență artificială puse la dispoziția utilizatorilor din Uniunea Europeană.

Una dintre principalele propuneri este crearea unui registru european la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Acest registru ar urma să includă toate operele protejate prin drepturi de autor care au fost folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, precum și artiștii care au ales să nu permită utilizarea creațiilor lor în acest scop. Raportul mai propune ca firmele să dezvăluie și ce site-uri au fost scanate pentru colectarea datelor folosite la antrenarea AI.

Eurodeputații avertizează că nerespectarea acestor cerințe de transparență „ar putea fi echivalentă cu o încălcare a drepturilor de autor”, ceea ce ar putea expune companiile de inteligență artificială la consecințe juridice.

Parlamentarii europeni au subliniat că materialele protejate prin drepturi de autor trebuie să fie „remunerate în mod echitabil”, pentru a proteja sectorul creativ european, care generează aproape 7% din produsul intern brut al Uniunii Europene.

„Inteligența artificială generativă nu trebuie să funcționeze în afara statului de drept”, a declarat eurodeputatul Axel Voss despre acest raport, încă din luna ianuarie. „Dacă operele protejate prin drepturi de autor sunt folosite pentru antrenarea sistemelor AI, creatorii au dreptul la transparență, certitudine juridică și o compensație corectă”.

Conform regulilor actuale ale Uniunii Europene, companiile pot utiliza materiale protejate prin drepturi de autor pentru activități de text și data mining – inclusiv pentru antrenarea sistemelor AI – cu excepția situațiilor în care creatorul și-a „rezervat drepturile”, a explicat Marc du Moulin, secretar general al Alianței Europene a Compozitorilor și Autorilor de Cântece (ECSA).

Reacții împărțite din partea industriei

Organizațiile din sectorul creativ au reacționat diferit la votul din Parlamentul European.

Adoptarea raportului arată că Parlamentul „adoptă o poziție fermă” în favoarea drepturilor creatorilor, potrivit Grupului European al Societăților de Autori și Compozitori (GESAC).

„Acest vot se adaugă recunoașterii tot mai mari la nivelul UE a ceea ce este în joc. Inovația, echitatea și suveranitatea culturală trebuie să meargă mână în mână”, a declarat Adriana Moscoso del Prado, director general al GESAC.

Moscoso del Prado a susținut și propunerea din raport privind crearea unei piețe de licențiere care să garanteze că artiștii sunt plătiți atunci când operele lor sunt utilizate pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

În schimb, Ann Becker, președinta Creativity Works!, o coaliție care reprezintă industriile creative, a argumentat că legislația existentă ar trebui aplicată mai strict pentru a combate utilizarea neautorizată a operelor artistice de către companiile de AI.

„Prioritatea ar trebui să fie acum implementarea și aplicarea completă a regulilor existente, nu schimbări legislative care ar putea slăbi protecțiile actuale și ar pune în pericol investițiile în cultură și creativitate”, a spus ea.

Aceeași poziție a fost exprimată și de Asociația Industriei Computerelor și Comunicațiilor (CCIA), care a avertizat că obligarea companiilor să obțină autorizația prealabilă a artiștilor pentru utilizarea operelor în antrenarea AI ar putea deveni „o taxă de conformare” pentru firmele europene din numeroase sectoare.

Potrivit organizației, multe companii ar avea dificultăți în negocierea unor acorduri de licențiere complexe cu marii editori. În schimb, asociația susține că accentul ar trebui pus pe aplicarea mai eficientă a legislației existente, inclusiv a Actului european privind inteligența artificială (AI Act) și a Directivei privind drepturile de autor.

„Raportul neobligatoriu de astăzi transmite un semnal greșit inovatorilor și riscă să încetinească competitivitatea digitală a Europei pe scena globală”, a declarat Boniface de Champris, responsabil pentru politici AI în cadrul Asociația Industriei Computerelor și Comunicațiilor (CCIA).

Organizațiile din sectorul creativ au declarat anterior că regulile actuale nu oferă o modalitate clară prin care artiștii să poată refuza utilizarea operelor lor pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.